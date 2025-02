Colpo di scena Milan-Conceiçao: scelta fatta su Allegri

Disastro Milan in Champions League con l’eliminazione prematura per mano del Feyenoord. Critiche per Conceiçao e futuro da decidere: l’esito del sondaggio di oggi

Missione fallita per il Milan che ha visto sfumare la possibilità di arrivare agli ottavi di finale di Champions League pareggiando per 1-1 nella gara di ritorno a San Siro. Una vera e propria disfatta inaspettata per l’ambiente rossonero che si lecca le ferite dopo aver gettato al vento una chance importante.

Il gol iniziale di Gimenez aveva messo in discesa il discorso qualificazione riequilibrando il ko dell’andata, ma l’espulsione di Theo Hernandez e il pareggio ospite hanno poi distrutto i sogni rossoneri. Quello del club meneghino è stato a tutti gli effetti un autentico fallimento con delusione ed amarezza che rappresentano gli stati d’animo più comuni tra tifosi ed addetti ai lavori.

Fari puntati, oltre che su Theo Hernandez, anche e soprattutto su Conceiçao, reo di non essere riuscito nel doppio confronto ad avere la meglio della compagine olandese.

Calciomercato Milan, Allegri per il dopo Conceiçao: i tifosi hanno scelto

“La delusione è grande”, aveva detto martedì sera Conceiçao nel post partita contro il Feyenoord, evidenziando quindi i difetti di una squadra che non è stata in grado di strappare un pass Champions che anche a livello economico avrebbe avuto un peso specifico importante.

Intanto la debacle di San Siro porta anche a qualche riflessione e abbiamo chiesto nel sondaggio di oggi quale allenatore vorreste vedere al Milan in caso di addio a Conceiçao.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Disfatta Champions per il #Milan contro il #Feyenoord: se Sergio #Conceicao dovesse saltare a fine stagione, quale allenatore vorreste sulla panchina rossonera? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 19, 2025

A trionfare col 39,5% delle preferenze è stato Massimiliano Allegri, che al Milan c’è già stato vincendo anche uno scudetto prima poi di intraprendere un lungo cammino alla Juventus. 23,5% per De Zerbi tallonato a 22,2% da Conte. Chiude il quadro Maurizio Sarri.