Trigoria, rifinitura prima del Porto con un solo assente: le possibili scelte di Ranieri | VIDEO CM.IT

Ranieri conduce l’ultimo allenamento prima del match decisivo contro i portoghesi: tornano Rensch e Mancini

La Roma scende in campo per la rifinitura alla vigilia della sfida fondamentale contro il Porto che deciderà le sorti europee dei giallorossi. A Trigoria Ranieri prepara il match che domani sera (ore 18.45) la sua squadra dovrà vincere per passare il playoff e qualificarsi agli ottavi dopo l’1-1 dell’andata.

La Roma ha dimostrato di essere superiore, ma la direzione – e la designazione – di gara di Stieler che non è affatto piaciuta (eufemismo) al tecnico e il rosso a Cristante hanno un po’ condizionato la gara e complicato i piani. La qualificazione resta chiaramente alla portata ma non è assolutamente concesso sbagliare. Ranieri avrà tutti a disposizione, anche Rensch e Mancini che in questi giorni si sono allenati a singhiozzo. Il terzini olandese non è al top, potrebbe partire comunque dalla panchina mentre il centrale si è gestito dopo la botta subita a Parma. A disposizione anche Dybala e Hummels, escluso nelle ultime partite per una condizione fisica non perfetta, come spiegato dall’allenatore. Unico assente Salah Eddine, che ha svolto lavoro individuale programmato e in ogni caso non è presente in lista Uefa.

Il dubbio per la formazione di domani è legato alla fascia destra e alla trequarti, con il ballottaggio tra Rensch e Celik – col turco nettamente avanti e il jolly El Shaarawy per cambiare le carte – visto che Saelemaekers è squalificato al pari di Bryan Cristante (entrambi erano ovviamente presenti alla seduta). Il duello a centrocampo è tra Pellegrini (con lui possibile spazio al 3-5-2) e Baldanzi, con Soule ed El Shaarawy a rincorrere. L’argentino ha scalato posizioni con la prestazione del ’Tardini’, Ranieri potrebbe dargli fiducia e continuità per sfruttare un periodo molto positivo anche in allenamento per l’ex Juve. E intanto lo spettro derby agli ottavi comincia già a farsi sentire in città. Alle 13 in conferenza Ranieri e Mancini.