Nuovo bomber per l’Inter: l’agente rivela il prezzo

La linea di ringiovanimento della rosa dell’Inter passa anche da un talento brasiliano. L’agente del calciatore si espone anche sul prezzo

In casa Inter si pensa tanto al presente quanto al futuro della squadra. I nerazzurri sono reduci dal ko in casa della Juventus e dovranno immediatamente tornare a macinare punti importanti nella lotta scudetto col Napoli.

La gara casalinga contro il Genoa sarà dunque un passaggio fondamentale per arrivare allo scontro diretto con gli azzurri nelle migliori condizioni possibili. Intanto il presidente Marotta e soci iniziano già a lavorare su quella che sarà l’Inter del domani, tra possibili investimenti ed un ringiovanimento della rosa che appare come un passaggio necessario.

Sarà infatti importante andare man mano ad abbassare anche l’età media di una squadra esperta e di qualità che potrebbe avere necessità di forze fresche e futuribili. Proprio in questa ottica va a collocarsi il nome di Yuri Alberto, attaccante brasiliano classe 2001 di proprietà del Corinthians e in scadenza contrattuale nel 2027.

Il centravanti verdeoro ha segnato per ora 3 gol in 9 apparizioni quest’anno nel campionato Paulista ed ha già avuto modo di esordire col Brasile.

Calciomercato Inter, Yuri Alberto nel mirino: l’agente svela il prezzo

Yuri Alberto è una prima punta con caratteristiche moderne capace di disimpegnarsi al meglio lungo il fronte offensivo con tecnica, forza ed esplosività. 60 i gol totali col Corinthans e già un’esperienza europea alle spalle con la maglia dello Zenit chiusa con 6 gol in 15 apparizioni.

A proposito dell’avventura in Russia l’agente André Cury a ‘Interlive.it’ ha evidenziato: “Fece 6 gol in quattro mesi e vinse il campionato. È tornato in Brasile solo a causa della guerra”.

L’agente ha quindi sottolineato come non ci siano ancora offerte prima di ammettere: “Può giocare in tutte le grandi squadre del campionato italiano. Credo che si possa prenderlo per 25 milioni“.

Traccia quindi tutto il quadro della situazione Cury, con l’Inter che resta interessata viste le ottime prospettive di un attaccante completo che ben si sposerebbe anche con le qualità di Lautaro o Thuram.