Milan fuori dall’Europa: cambia anche la data del match di Serie A

La squadra rossonera esce prematuramente di scena dalla Champions League per mano del Feyenoord: nuova data per il recupero di campionato

Disfatta Milan in Champions League, con i rossoneri che escono di scena già ai playoff di Champions League di fronte al Feyenoord.

Non è bastato il guizzo dopo pochi secondi dell’ex Gimenez per staccare il passa qualificazione e completare la rimonta, dopo l’1-0 maturato per gli olandesi nella gara d’andata. Carranza nella ripresa gela il ‘Meazza’ rossonero e mette nei guai Sergio Conceicao, che fallisce l’obiettivo del passaggio agli ottavi e un ipotetico scontro tutto meneghino contro l’Inter. Dominio Milan nel primo tempo, mentre nella ripresa ci ha pensato Theo Hernandez ad affossare le speranze del ‘Diavolo’. Secondo giallo per simulazione ed espulsione per il nazionale francese, tra l’incredulità di tutto il popolo milanista. Theo la combina grossa e di fatto apre le porte della qualificazione al Feyenoord, che ringrazia e con l’1-1 del neo entrato Carranza ribalta il pronostico.

Milan, nuova data per il recupero di campionato contro il Bologna

Milan fuori dalla Champions prematuramente e niente possibile derby agli ottavi contro l’Inter per la formazione di Conceicao, adesso ancora più sulla graticola.

Il trionfo in Supercoppa proprio contro i cugini nerazzurri non può bastare, con l’allenatore portoghese che adesso deve cambiare marcia in campionato e rincorrere un piazzamento tra le prime quattro che al momento appare molto complicato. Tutto ovviamente passerà dalle prossime 14 giornate di Serie A, compreso il recupero in casa del Bologna. Che dopo l’uscita di scena dei rossoneri dall’Europa cambia anche data: non mercoledì 26, ma il giorno successivo. Al ‘Dall’Ara’ si giocherà quindi giovedì 27 febbraio alle 20.45 come ufficializzato dalla Lega Calcio. La sfida tra l’undici di Italiano e il Milan era stata rinviata lo scorso 26 ottobre dopo l’alluvione che aveva colpito tutta la regione e causato diversi disagi anche nel capoluogo emiliano.