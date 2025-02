La fiducia di Ibra a Conceicao: l’annuncio a Striscia la Notizia

Le dichiarazioni dell’ex attaccante svedese sul futuro del tecnico rossonero. Le parole alla consegna del tapiro d’oro non lasciano dubbi

Non sarĂ certamente il Milan ad alzare al cielo la Champions League 2025. I rossoneri sono stati eliminati per mano del Feyenoord, che dopo la vittoria dell’andata, è riuscita a pareggiare a San Siro, sfruttando la superioritĂ numerica per via dell’espulsione di Theo Hernandez.

Il Diavolo, che in stagione ha conquistato la Supercoppa Italiana, può ancora vincere la Coppa Italia. I rossoneri, che hanno battuto la Roma, sono così in attesa di conoscere l’avversario in semifinale, che sarĂ una tra Inter e Lazio. Nel frattempo Zlatan Ibrahimovic è costretto a prendere tra le mani un altro trofeo, non proprio tra piĂą ambiti, il Tapiro d’Oro.Â

Ibra a Striscia La Notizia: “Ecco l’obiettivo del Milan”

Lo svedese lo ha ricevuto, come è tradizione, da Valerio Staffelli e il pubblico potrĂ assistere alla consegna nella puntata di stasera di Striscia La Notizia, in onda su Canale 5 alle ore 20.35. Zlatan Ibrahimovic, con sportivitĂ , ha accettato il tapiro: “Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato“, ha affermato lo svedese.

Ibrahimovic è stato poi chiamato a rispondere sull’espulsione di Theo Hernandez, che ha cambiato la partita: “Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturitĂ , ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia”.

Infinte è arrivata una battuta su Conceicao. Anche il tecnico portoghese è finito nel mirino della critica per via di alcune scelte ritenuto da molti sbagliate, ma Ibrahimovic spazza via ogni dubbio: “Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al cento per cento, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia”, conclude Zlatah Ibrahimovic.