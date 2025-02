DIRETTA Champions League, PSV-Juventus: le formazioni ufficiali | LIVE

I bianconeri difendono un gol di vantaggio nel ritorno dei playoff: in palio ci sono gli ottavi

Reduce dalla prestigiosa vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, la Juventus torna in campo in Champions League per strappare un pass agli ottavi di finale e far inserire il proprio nome nelle urne dei sorteggi. Dall’inizio dell’era Thiago Motta, i bianconeri stanno senza dubbio vivendo il loro momento di forma, come testimoniano le quattro vittorie consecutive conquistate in tutte le competizioni.

Forte del successo per 2-1 all’Allianz Stadium, la squadra torinese fa visita a un PSV in crisi di risultati anche in campionato. Con tre pareggi consecutivi in Eredivisie, l’undici allenato da Peter Bosz ha dilapidato un importante vantaggio sull’Ajax in campionato ed è scivolato al secondo posto in classifica con due punti di svantaggio e una partita in più rispetto ai Lancieri.

Per ribaltare le sorti nel playoff di Champions, agli olandesi servirà dunque un’impresa, soprattutto dal punto di vista del morale, sceso sotto i tacchi dopo le ultime esibizioni della squadra di Eindhoven, condizionate anche da una lunga lista di infortunati. Calciomercato.it seguirà la partita del “Philips Stadion” in tempo reale.

Formazioni ufficiali Psv Eindhoven-Juventus

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Schouten, Saibari; Perišić, De Jong, Lang. All. Bosz

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

ARBITRO: Vincic (Slovenia)