Balotelli riparte alla grande: tre ipotesi sul piatto

Mario Balotelli pronto all’addio al Genoa, per l’attaccante piste che possono portarlo a giocare in America: le ultime

C’erano grandi aspettative da parte degli appassionati e dei tifosi, ma anche del diretto interessato, per il ritorno di Mario Balotelli in Serie A. Che tuttavia non è andato come previsto. L’attaccante classe 1990, sbarcato al Genoa da svincolato in autunno, ha messo insieme soltanto poche presenze e tutte da subentrato con la maglia rossoblù, per un rapporto con il club ligure che sembra destinato a interrompersi.

‘Super Mario’ non ha giovato, certamente, dell’avvicendamento in panchina tra Gilardino e Vieira. Ma numeri e dati di fatto danno ragione all’allenatore francese. Che ha scelto di non puntare su di lui e oggi veleggia in una zona di classifica piuttosto tranquilla, ben lontano dalla bagarre per la retrocessione. Dopo il successo con il Venezia, il Genoa è addirittura a +10 sul terzultimo posto.

Già da qualche settimana, del resto, la dirigenza del Grifone aveva ammesso pubblicamente che la miglior soluzione per tutti sarebbe stata quella di separare la propria strada da quella di Balotelli. Che ha atteso finora le giuste offerte, senza però che queste arrivassero. Nei prossimi giorni, per il bomber, potrebbero comunque esserci delle novità importanti.

Balotelli, calciomercato ancora aperto in Brasile, Stati Uniti e Canada: sondaggi in corso

Ci sono infatti finestre di calciomercato ancora aperte, campionati che potrebbero suscitare l’interesse del giocatore, che cerca una ennesima occasione di rilancio.

I campionati più affascinanti per Balotelli potrebbero essere in Brasile, in Canada o negli Stati Uniti, in Major League Soccer. Il mercato brasiliano resterà aperto fino al 28 febbraio, tempi più lunghi per Canada o USA, dove la data limite è fissata al 23 aprile. Al momento, siamo soltanto a sondaggi esplorativi, senza offerte concrete sul piatto, ma di certo parliamo di contesti dove il profilo di Balotelli interessa eccome. In passato, in Brasile, ‘Super Mario’ era stato molto vicino al Vasco Da Gama, al Corinthians e al Flamengo.