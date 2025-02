Theo Hernandez e Carranza condannano il Milan: rossoneri fuori dalla Champions

Non basta il gol di Gimenez in avvio di partita, la squadra di Conceicao finisce in 10 per l’espulsione del francese e viene raggiunta dal Feyenoord

Un inizio da sogno, un finale da incubo. Il Milan esce dalla Champions League per mano del Feyenoord che sfrutta l’1-0 dell’andata e la superiorità numerica per tutta la ripresa a causa dell’espulsione di Theo Hernandez.

Il francese rovina la serata di San Siro che si era messa subito bene per la formazione di Sergio Conceicao. Pronti, via e Santi Gimenez trova subito la rete dell’ex che ristabilisce la parità nel doppio confronto: San Siro esulta, il messicano chiede scusa ai suoi ex tifosi. Il primo tempo della squadra di casa non è neanche così male, ma manca la finalizzazione e questo risulterà decisivo.

Decisiva sicuramente è l’espulsione di Theo Hernandez. Già ammonito, ad inizio ripresa simula e si becca il secondo giallo lasciando il Milan in dieci uomini con tutto il secondo tempo da giocare. Una inferiorità numerica che i rossoneri pagheranno a caro prezzo.

Milan-Feyenoord, Carranza manda agli ottavi gli olandesi

A complicare le cose ci si mette anche Conceicao che al 71′ fa uscire l’unica punta Gimenez e mette in campo Fofana. Poco dopo arriva la rete di Carranza che manda il Feyenoord agli ottavi.

Inutile il tentativo di assalto finale del Milan che ci prova anche con Pavlovic centravanti, ma senza mai creare veri pericoli alla porta olandese. Finisce così 1-1 con il Feyenoord che fa festa e il Milan arrabbiato e deluso per l’eliminazione. Dopo il fischio finale tensione in campo con espulsione di Mitchel per gli olandesi e ammonizione di Leao tra i rossoneri.

MILAN-FEYENOORD 1-1: Gimenez (M), Carranza (F)