Rafael Leao fuori dal Milan: riunione decisiva dopo l’accordo per Joao Felix

Futuro in discussione per Rafael Leao in rossonero, c’entra anche Joao Felix: cosa è successo

Sono giorni di passione e di obiettivi importanti da inseguire, per il futuro, in casa Milan, chiamato ad accelerare nei risultati dopo una prima parte di stagione decisamente deludente. Troppi alti e bassi, per i rossoneri, che hanno riguardato anche i big designati della rosa. Anche Rafael Leao ha peccato di continuità, come del resto gli è accaduto spesso.

L’attaccante portoghese ha numeri e guizzi da fuoriclasse, ma in carriera non è mai riuscito, purtroppo, a essere costante fino in fondo. E quest’anno, forse, si è acceso più a intermittenza che mai. Lasciando intravedere grandissime cose, quando è in giornata, ma, al tempo stesso, risultando stucchevole e irritante, invece, quando la lampadina fa fatica a vedere la luce.

Non sorprende, perciò, che periodicamente torni a galla il dibattito sul suo futuro, considerando anche che in questa annata sia Fonseca che Conceicao non hanno esitato a metterlo in panchina. Il Milan ha investito molto sul suo numero 10, ma non è detto che prossimamente non possano esserci sviluppi anche clamorosi. E l’attenzione sul tema è tornata massima nel momento dell’arrivo a Milano del connazionale Joao Felix.

Milan, trattativa con il Chelsea per blindare Joao Felix: e loro chiedono Leao

Nell’ultimo giorno di mercato, il Milan è riuscito ad assicurarsi il prestito secco del giocatore dal Chelsea. Ma pensando all’opportunità di riscattarlo a fine stagione.

Una eventualità che non è da escludere totalmente, nel momento in cui si trovassero le giuste condizioni per addivenire a un accordo. Anche perché il Chelsea, nel corso dei dialoghi con i rossoneri, avrebbe già avanzato la propria mossa. Chiedendo di essere informato sul futuro di Leao, secondo quanto viene riportato da ‘TBR Football’, in Inghilterra. Per adesso, i rossoneri avrebbero fatto sapere di non essere intenzionati a privarsi dell’ex Lille, ma gli scenari, come sempre in questi casi, andranno monitorati con attenzione. Le cose, più avanti, potrebbero anche cambiare.