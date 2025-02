PSV-Juve, Thiago Motta non si nasconde: “È la più importante della stagione”

La Juventus sarà di scena nella tana del PSV Eindhoven nel ritorno del playoff di Champions League: le dichiarazioni del tecnico bianconero

La Juventus domani sarà di scena in Olanda per difendere il prezioso 2-1 maturato la scorsa settimana a Torino contro il PSV Eindhoven.

Nel secondo round del playoff di Champions League non ci sarà Douglas Luiz, ancora non al meglio nonostante il rientro in gruppo nella rifinitura di questa mattina alla Continassa. Rispetto al Derby d’Italia con l’Inter tornerà Locatelli dal primo minuto, mentre Kelly è in vantaggio su Cambiaso sulla corsia sinistra. Destinato ancora alla panchina Vlahovic in attacco.

Thiago Motta, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del PSV Eindhoven: “È la partita per il momento più importante della stagione. Servirà una prestazione completa e dovremo alzare il livello su ogni aspetto, visto che abbiamo davanti un avversario di altissimo livello. Arriviamo da una vittoria molto importante contro l’Inter e siamo pronti a giocare una grande gara anche domani – ha sottolineato l’allenatore bianconero – Gli ottavi sono sicuramente un obiettivo, all’andata abbiamo fatto un primo passo. In questa stagione abbiamo pareggiato tante volte, ma non siamo mai entrati in campo per pareggiare ma sempre per cercare di vincere”.

L’obiettivo della Juve è chiaro: “Sappiamo quanto vale questa gara, ho a disposizione una squadra giovane ma anche seria e preparata per queste partite. I ragazzi hanno entusiasmo e qualità: tutti saranno importanti e non solo gli undici che andranno un campo dal primo minuto”.

Thiago Motta e la pressione della Champions: “Uno stimolo in più. Cambiaso sta bene”

Sulla pressione di giocare una gara da dentro o fuori: “Fa parte di questo mestiere ed è anche uno stimolo in più. Anche io ho tanto entusiasmo e un’energia positiva per affrontare questa partita importantissima. Ripeto le parole di prima: ci vorrà una prestazione completa e dovremo alzare il nostro livello per raggiungere la qualificazione”, spiega Thiago Motta.

Kelly potrebbe tornare titolare in difesa: “Tutti i nuovi si sono inseriti bene, sono positivi e disponibili. Kelly, Kolo Muani e Renato Veiga sono nelle migliori condizioni per giocare dall’inizio. Abbiamo una fiducia totale su chi giocherà dal primo minuto e a gara in corso. L’unico che non sarà con noi dei nuovi arrivati è Alberto Costa perché non potevamo inserire più di tre giocatori in lista”.

Infine sulle condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz: “Ieri Andrea precauzionalmente ha fatto un lavoro differenziato, ma sta bene come tutti gli altri che sono disponibili. Non ci sarà invece Douglas Luiz: speriamo di recuperarlo al più presto”, conclude Thiago Motta.