PAGELLE E TABELLINO MILAN-FEYENOORD 1-1: Theo non c’è più, disastro Felix

Voti, top e flop del match valevole per il ritorno dei playoff di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Ecco i voti

MILAN

Maignan 5,5

Walker 6

Thiaw 7

Pavlovic 5

Theo Hernandez 3

Musah 5,5 – Dall’80’ Chukwueze s.v.

Reijnders 5,5 – Dall’80’ Abraham s.v.

Pulisic 6,5 – Dal 63′ Bartesaghi 4,5

Joao Felix 4

Leao 5

Gimenez 7 – Dal 70′ Fofana 5,5

All. Conceicao 4

FEYENOORD

Wellenreuther 6,5

Read 6

Beelen 5

Hancko 6

Smal 5,5

Moder 6

Milambo 6

Bueno 6,5

Hadj Moussa 6,5 – Dall’87’ Mitchell s.v.

Redmond 5 – Dal 63′ Carranza 7

Paixão 5,5

All. Bosschaart 6

Top e flop dei rossoneri in Champions League

TOP MALICK THIAW 7 – Non ha certo colpe in occasione del gol subito che qualifica il Feyenoord. Il tedesco sforna una prestazione di alto livello, con l’assist per la testa di Gimenez. Poi nel finale va vicinissimo al rete del nuovo vantaggio, ma non è fortunato. Nessuna sbavatura dietro e tanti lanci perfetti e millimetrici.

FLOP THEO HERNANDEZ 3 – Non può che essere Theo Hernandez il peggiore in campo e non è nemmeno più una novità. Purtroppo per il Milan, però, stasera la fa grossa, facendosi espellere per doppia ammonizione. Il secondo giallo arriva per simulazione. Un’ingenuità inammissibile per un calciatore dalla sua esperienza. Il francese si rende inoltre protagonista di un primo tempo giocato al piccolo trotto. Il Theo Hernandez diventato uno terzini più forti al mondo non c’è più.

TABELLINO

MILAN-FEYENOORD 1-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixão. A disp.: Andreev, Ka; Giersthove, Mitchell; Stengs, ‘T Zand, van den Elshout; Carranza, Ivanušec, Osman, Sliti. All.: Bosschaart.

GOL: 1′ Gimenez (M), 73′ Carranza (F)

AMMONITI: Moder (F), Felix (M), Mitchell (F)

ESPULSI: 51′ Theo Hernadenz (M)

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Spettatori: 54.749