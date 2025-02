Martedì nero per l’Italia, anche l’Atalanta va fuori: tris del Brugge

Dopo il Milan anche la Dea eliminata dalla Champions League: i belgi passano a Bergamo per 3-1

Il martedì nero dell’Italia calcistica. Dopo il Milan, anche l’Atalanta esce ai playoff di Champions League. La squadra di Gasperini avrebbe dovuto rimontare l’1-0 subito all’andata con le tante polemiche per il rigore assegnato al Brugge nel finale, invece i belgi vincono a Bergamo e si prendono la qualificazione.

Al Gewiss Stadium finisce 3-1 per gli ospiti che ci mettono poco a indirizzare il match dalla loro parte. Dopo appena tre minuti, alla prima vera azione, il Brugge passa con Talbi che finalizza al meglio un’azione avviata da Vaneken e rifinita da Jutgla. I padroni di casa non sembrano accusare il colpo e si tuffano in avanti. Retegui ha la palla del pareggio, ma la spreca, poi l’argentino trova il gol ma è tutto fermo per fuorigioco.

La porta belga sembra stregata e a dare un colpo alle speranze di rimonta atalantine è la rete ancora di Talbi, più lesto di tutti a fiondarsi su una ribattuta di Carnesecchi. Il 2-0 spegne l’entusiasmo della Dea che continua ad attaccare. Sul finire di primo tempo, continuata azione dei nerazzurri che colpiscono il palo con Zappacosta. Sulla ripartenza successiva, il Brugge chiude i conti: contropiede perfetto e Jutgla sigla il 3-0.

Champions, Atalanta-Brugge 1-3: gli altri risultati

La ripresa parte con la rete di Lookman che riaccende le speranze dell’Atalanta, ma lo stesso attaccante inglese al 61′ sbaglia il rigore che avrebbe potuto riaprire totalmente il match.

La squadra di Gasperini continua comunque ad attaccare, si gioca ad una porta sola, ma passano i minuti e non arriva il gol che ridarebbe ulteriori speranze. Arriva invece il nervosismo con Toloi che si fa espellere per una reazione alla provocazione di de Cuyper. Finisce così 3-1 per il Brugge, con l’Atalanta che saluta la Champions non senza rimpianti, partendo dal rigore dell’andata che ha indirizzato tutto il match.

ATALANTA-BRUGGE 1-3 (and. 0-1): 3′ e 27′ Talbi (B), 45’+3 Jutgla (B), 46′ Lookman (A)

Le altre partite:

Bayern-Celtic 0-1 (and. 2-1): 63′ Kuhn (C), Davies (B)

Benfica-Monaco 3-3 (And. 1-0): 22′ Akturkoglu (B), 32′ Minamino (M), 51′ Ben Seghir (M), 76′ Pavlidis rig. (B), 81′ Ilenikhena (M), 84′ Kocku (B)