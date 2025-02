Insulti e 12 giornate di squalifica: salta il match scudetto

La corsa al titolo rischia di essere sconvolta con una decisione pesantissima: così non giocherà sicuramente lo scontro diretto

Sarebbe una stangata pesantissima. 12 giornate di squalifica, in pratica il suo campionato sarebbe bello che concluso. In largo anticipo chiaramente, oltre che nel momento clou, nel momento decisivo in cui ci si gioca il titolo.

Il ‘caso’ Bellingham rischia di sconvolgere la Liga. Il tuttocampista inglese rischia ben 12 giornate di sospensione per aver pronunciato insulti ‘a sfondo sessuale’ contro l’arbitro della sfida in trasferta con l’Osasuna, Munuera Montero.

Montero ha estratto il rosso nei confronti di Bellingham al minuto 39 del primo tempo. Si è trattata di una espulsione per proteste, con insulti al seguito anche se il referto del direttore di gara non riporterebbe le parole esatte uscite dalla bocca del numero 5 delle ‘Merengues’.

Furia Ancelotti: “L’arbitro ha capito una cosa per un’altra”

“L’arbitro ha capito una cosa per un’altra”, il commento di un furioso Ancelotti a commento dell’espulsione di Bellingham. “Credo che il problema sia questo: l’arbitro era nervoso, ha frainteso una cosa per un’altra. Jude ha detto: se è fallo allora è rigore…”.

Per l’allenatore del Madrid ci sarebbe stato un equivoco di natura linguistica: “Ha detto f** off (traducibile in “vattene”, ndr), non f**k you (un vai a quel paese detto in modo volgare, ndr)… È molto diverso. Non ha fatto niente per meritare l’espulsione”.

Bellingham salterebbe anche il ‘Clasico’ col Barcellona

Le immagini che sono state mostrate successivamente, effettivamente, sembrano smentire l’impianto accusatorio di Montero. Da capire se il Real Madrid, tramite i suoi legali, riuscirà a smontarlo evitando una squalifica pesantissima, che ovviamente rischierebbe di pregiudicare la sua corsa alla seconda Liga consecutiva.

Attualmente la squadra di Ancelotti è in testa con 51 punti, solo uno in più dei cugini dell’Atletico. Sono tre, invece, quelli di vantaggio sul Barcellona, che affronterà in trasferta il 4 maggio prossimo in quello che potrebbe essere una sfida decisiva per la Liga. Sfida che Bellingham salterebbe in caso di stop di 12 giornate. Da calendario, quella coi blaugrana sarebbe l’undicesima…