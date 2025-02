“Esonero immediato”: eliminazione decisiva, per Conceicao è ‘finita’

Milan fuori dalla Champions League e nel mirino ci finisce Conceicao: tutti contro il tecnico portoghese

Colpevole! Sergio Conceicao non è esente da colpe, almeno secondo i tifosi del Milan, per l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League.

Contro il Feyenoord non è riuscita la rimonta, nonostante il gol al primo minuto dell’ex di turno Santiago Gimenez. Prima l’espulsione di Theo Hernandez, quindi il pareggio di Carranza hanno condannato il Milan: fuori dalla Champions ai playoff. Nel mirino, ovviamente, è finito il terzino francese, ma non soltanto lui. Molti tifosi hanno scelto Conceicao come capro espiatorio.

Ecco alcuni tweet su di lui:

I cambi di Conceicao sono da esonero stasera — Vortix (@ItalianVortix) February 18, 2025

#Conceicao un folle

Come si fa a togliere l’unico attaccante vero che hai se stai in 10 — Marco Modesti (@MarcoModesti88) February 18, 2025

Cambi di Conceicao da manicomio ahah — Edoardo LUKAAAAAA (@Edmndr3) February 18, 2025

Conceicao coi cambi sta facendo un casino che non finisce più — Figarland Eren Jaeger (@Cristoincroce1) February 18, 2025

Ma che fa conceicao? È impazzito — Mirkocò@84.🔴⚫ (@Mirkomilan84) February 18, 2025

Si puoʻ dire che la carriera di pulisic al milan è finita morta ammazzata da conceicao o no? #MilanFeyenoord — Tetto Cipolletta (@bendetto) February 18, 2025

Si ma Conceicao lo hanno trovato dalla strada dai. Ma ha mai allenato questo in vita sua o ad Oporto allenava la controparte decente?#Milan#MilanFeyenoord#ChampionsLeague — Infrazione di Campo (@BroginiAlessio) February 18, 2025

Anche conceicao non ci ha più capito niente..#Milan — Stefano C (@Six1983) February 18, 2025

Milan, Conceicao sotto accusa: chiedono l’esonero

Diverse le accuse mosse dal popolo rossonero a Sergio Conceicao, la principale riguarda la sostituzione di Gimenez quando il Milan era sì in inferiorità numerica, ma ancora in vantaggio.

Il popolo social non ha gradito l’esclusione dell’unica punta centrale in campo, preferendo eventualmente far uscire Joao Felix che non è stato incisivo. Il tecnico portoghese ha fatto un’altra scelta e dopo poco ne ha pagato le conseguenze con il gol proprio di Carranza. Ma al tecnico è rinfacciato anche non l’aver sostituito Hernandez ammonito, così come alcune scelte di formazione e alcune sostituzioni che sono state poco comprensibili.

Ora per il Milan c’è da provare la risalita in campionato, oltre alla coppa Italia: sarà soprattutto il primo obiettivo decisivo per il futuro di Conceicao che molti tifosi vorrebbero già vedere lontano da Milanello.