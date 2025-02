Disastro Theo, un’espulsione dal sapore di addio: San Siro è incredulo

Ecco cosa è successo in Milan-Feyenoord, match di ritorno dei Playoff di Champions League: protagonista il terzino numero 19

Si complica la partita del Milan in Champions League, contro il Feyenoord. I rossoneri sono rimasti in dieci per l’espulsione di Theo Hernandez. Il terzino francese ha, infatti, ricevuto il secondo giallo nei primi minuti della ripresa, per via di una simulazione che ha portato il fischietto polacco, Marciniak, ad estrarre il rosso.

Attimi di disorientamento a San Siro, con il Milan che si è ritrovato con un uomo in meno, dopo un primo tempo gestito e chiuso in vantaggio grazie alla rete di Santiago Gimenez. Ora per il passaggio agli Ottavi di finale tutto si complica. I rossoneri devono riuscire a fare un’altra rete senza chiaramente subirne.

Milan-Feyenoord, per Theo Hernandez prosegue il momento no

Prosegue dunque il momento complicato per Theo Hernandez. Il francese nel corso del primo tempo si era fatto ammonire per una trattenuta ai danni di Anis Hadj Moussa a centrocampo. Qualche minuto prima si era reso protagonista, colpendo un palo dopo un tiro respinto dal portiere del Feyenoord, Wellenreuther, a Joao Felix.

In questi giorni non si è fatto altro che parlare di Theo Hernandez. Tutto il mondo Milan si aspettava una prova diversa da parte del francese, che chiaramente ha ampiamente deluso le attese. C’è un rinnovo in ballo e non è certo con queste prestazioni che il calciatore può convincere la società a far quello sforzo per accontentare le sue richieste. Il rischio sempre più concreto è che in estate il giocatore lasci il Milan. A quale prezzo? La sensazione è che possa bastare anche una cifra sui 40 milioni di euro.