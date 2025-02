DIRETTA Champions League, Milan-Feyenoord: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Conceicao e i biancorossi di Bosschaart in tempo reale

Il Milan ospita il Feyenoord a San Siro in una gara da dentro o fuori valida come primo sedicesimo di ritorno di Champions League. Una sfida tra due formazioni che stanno deludendo nei rispettivi campionati, che sarà diretta dall’arbitro polacco Marciniak.

Da un lato i rossoneri di Sergio Conceicao, reduci dalla vittoria di misura in Serie A contro il Verona, hanno bisogno di un successo con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione e accedere agli ottavi di finale. Qualora Leao e compagni dovessero vincere di misura, invece, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Dall’altro lato i biancorossi di Pascal Bosschaart, che invece vengono dal pareggio a reti inviolate contro il NAC Breda in Eredivisie, potrebbero accontentarsi di un pari per andare avanti nella competizione. Chi passa il turno se la vedrà contro una tra Inter e Arsenal in base al sorteggio di venerdì prossimo. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. All’andata gli olandesi si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol in apertura di Paixao. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Feyenoord live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Feyenoord

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixão. All. Bosschaart

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

PROSSIMI IMPEGNI: Torino-Milan sabato 22 febbraio ore 18; Feyenoord-Almere City sabato 22 febbraio ore 20.