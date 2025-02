DIRETTA Champions League, Atalanta-Club Brugge 0-0: gara iniziata LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e quelli di Hayen in tempo reale

L’Atalanta riceve il Club Brugge a Bergamo in una gara valida come ritorno dei playoff di Champions League. Una sfida che, viste le polemiche arbitrali di mercoledì scorso, è stata affidata all’esporto arbitro tedesco Zwayer.

Reduci dal deludente pareggio in Serie A contro il Cagliari che non ha permesso loro di rientrare in corsa per lo scudetto, gli orobici di Gian Piero Gasperini devono vincere con due o più di scarto per ribaltare l’1-2 subito all’andata. Un successo di misura dei bergamaschi, invece, porterebbe la gara ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. I belgi di Nicky Hayen, che a loro volta vengono dal pareggio contro il Sint Truiden, hanno due risultati su tre a disposizione per poter sovvertire i pronostici e passare il turno. Chi va avanti nella competizione troverà una tra Lille e Aston Villa. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport oltre che in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Now. All’andata i Blauw en Zwart si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie al rigore di Nilsson dopo i gol di Jutgla e Pasalic. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Club Brugge live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Club Brugge

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All. Gasperini

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla. All. Hayen

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)

PROSSIMI IMPEGNI: Empoli-Atalanta domenica 23 febbraio ore 18; Club Brugge-Standard Liegi domenica 23 febbraio ore 13.30.