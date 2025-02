Dall’Inter al Milan, il tradimento è confermato

I due club di Milano al centro di un intrigo di mercato: arriva la conferma del ‘tradimento’, dai nerazzurri ai rossoneri

È sempre derby, in campo come sul mercato. Tra Inter e Milan non c’è contesa che non diventi derby. In campo quest’anno ha dato ragione, almeno nelle sfide dirette ai rossoneri che hanno vinto due delle tre partite disputate, con il pareggio dell’ultima stracittadina di campionato.

La classifica però premia la squadra di Inzaghi, nonostante il momento di difficoltà accusato dopo la sconfitta con la Juventus. I nerazzurri sono al secondo posto dietro al Napoli, ma con tredici punti di vantaggio sui cugini che hanno una partita da recuperare. Gli incroci in campo potrebbero non essere ancora terminati, considerata la possibilità di un derby negli ottavi di finale di Champions League, dove stasera il Milan proverà a qualificarsi ribaltando la sconfitta rimediata in casa del Feyenoord.

Per riuscirci Conceicao punterà anche su Joao Felix, uno dei nuovi acquisti arrivati nel mercato invernale per dare una svolta alla stagione. Il portoghese è stato al centro anche di un piccolo mistero di mercato: il presunto interesse dell’Inter. Lo ha rivelato lo stesso calciatore, venendo però smentito qualche ora dopo dal presidente nerazzurro Marotta che ha parlato di semplice sondaggio esplorativo e nulla di più.

Milan, Joao Felix all’Inter: la verità

A raccontare quel che è accaduto tra i nerazzurri e Joao Felix è anche Fabrizio Romano, intervenuto a ‘Viva el futbol’ con Adani, Cassano e Ventola.

Il giornalista ha affermato: “L’Inter era su Joao Felix, aveva fatto più di un pensiero”. Non solo il portoghese però, perché i nerazzurri – sempre secondo Romano – avevano mostrato interesse anche per Asensio: “L’Inter ha lavorato su questi due nomi a gennaio, ma non riusciva a cedere Arnautovic e Correa“.

Da qui la scelta di non prendere nessuno in avanti, cosa che potrebbe essere rivista in estate quando austriaco e argentino andranno via a scadenza. Sempre in estate ci sarà un tentativo per Nico Paz: “L’Inter si è informata e Zanetti è un grande amico del padre. I nerazzurri hanno iniziato a lavorare lato giocatore: l’unico modo per prenderlo è avere il giocatore in una posizione di forza col Real. Se dovesse continuare così, però, credo sarà dura per tutti”.