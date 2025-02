Dal palo all’ammonizione pesante: il primo tempo di Theo Hernandez

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo di Milan-Feyenoord che si sta giocando a San Siro: il punto della situazione

E’ finito con il Milan in vantaggio il primo tempo di San Siro. I rossoneri hanno sbloccato subito il match, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League, grazie ad una rete di Santi Gimenez, che prima del minuto di gioco, ha battuto Wellenreuther, sfruttando al meglio un assist di testa di Malick Thiaw. Il Diavolo poi ha scacciata nella propria metà campo il Feyenoord, senza però riuscire a trovare il gol del 2 a 0.

Ci è andato vicinissimo Theo Hernandez, che ha colpito il palo, dopo aver raccolto una ribattuta del portiere degli olandesi, che si era opposto ad un tiro velenoso di Joao Felix. La partita è gestita dal Milan, con Mike Maignan che non è chiamato ad alcun intervento, ma nei minuti finali del primo tempo arriva un cartellino giallo pesante, proprio per Theo Hernandez.

Milan, problemi per Theo Hernandez: niente ottavi

Il francese trattiene per la maglia Anis Hadj Moussa, con Marciniak che non può far altro che estrarre l’ammonizione. Un’ammonizione che fa scattare la diffida: in caso di passaggio del turno, dunque, il Milan non potrà schierare il suo terzino. Una tegola pesante, considerando che il Diavolo non ha di fatto un sostituto.

In caso di accesso agli Ottavi di finale sarà uno tra Filippo Terracciano e Davide Bartesaghi a giocare, considerando l’assenza di Alex Jimenez, non inserito in lista. Theo Hernandez, dunque, mette in difficoltà il Milan in vista di un eventuale prossima partita in Champions League. Un Theo Hernandez, che non è apparso brillante nemmeno stasera con qualche sbavatura di troppo.