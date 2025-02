Conceicao: “Io responsabile, è un fallimento. Gimenez fuori? Voi non lo sapete”

Le dichiarazioni del mister al termine del match di Champions League, che ha visto il Feyenoord eliminare i rossoneri

Finisce ai playoff l’avventura in Champions League del Milan. I rossoneri la sbloccano subito grazie al solito Santiago Gimenez, ma non riescono a trovare il raddoppio nonostante il Diavolo resti in totale controllo del gioco. Poi l’espulsione di Theo Hernandez cambia completamente la partita. Il Feyenoord trova così la rete del pari, che elimina il Diavolo.

Sergio Conceicao in conferenza stampa è chiaramente deluso: “E’ sicuramente un fallimento. La partita ha dimostrato che siamo più forti dell’avversario, ma gli episodi hanno fatto la differenza. Si può dire che l’arbitro è stato troppo duro, ma noi dobbiamo essere più forti a livello emozionale. C’è un disagio dopo questa sconfitta, sono io il responsabile di questa sconfitta. Prima dell’espulsione di Theo Hernandez, il Feyenoord non sapeva come arrivare in porta. L’episodio ha cambiato la partita. Siamo delusi e arrabbiati”.

Milan-Feyenoord, Conceicao in conferenza stampa

Conceicao spiega il cambio Gimenez per Fofana – “Stiamo gestendo Santi, voi non lo sapete, ma prima di arrivare aveva un problema all’adduttore. Ha dimostrato un po’ di stanchezza, lasciando Felix che stava bene“

Nonostante l’eliminazione, per Sergio Conceicao il bilancio è positivo: “Sono arrivato da un mese in mezzo lavorando poco. Al momento l’unico trofeo che dovevamo vincere abbiamo vinto. Da quando sono arrivato io abbiamo fatto 14 punti in campionato e il Napoli 15. Non è tutto perfetto, l’ambiente non è dei migliori. Dobbiamo cambiare l’ambiente, ma c’è solo un modo per farlo ed è quello di vincere”.