Ancora un infortunio: salta la Champions, a rischio anche contro la Juve?

Problema a fisico riscontrato durante la rifinitura: l’allenatore lo perde per la decisiva sfida di Champions League

Match da dentro o fuori per l’Atalanta nel ritorno del playoff di Champions League contro il Bruges dopo la sconfitta della prima sfida in Belgio.

Gli orobici devono rimontare il ko per 2-1 dell’andata, con il match finito tra le polemiche per il contrastatissimo rigore assegnato nel recupero alla formazione belga. Serve una vittoria con due gol di scarto alla ‘Dea’ per ribaltare la situazione e staccare il pass qualificazione per gli ottavi di Champions. Gasperini dovrà far fronte però a una nuova tegola, visto l’infortunio dell’ultima ora rimediato da Isak Hien. Il difensore svedese si è fermato infatti nella rifinitura della vigilia ed è da escludere un suo recupero lampo per la sfida del ‘Gewiss Stadium’.

Atalanta, tegola Hien per Gasperini contro il Bruges

Hien ha accusato un affaticamento muscolare e quasi sicuramente non sarà neanche in panchina nella gara di questa sera contro il Bruges.

Anche Gasperini si è mostrato pessimista in conferenza stampa: “Vedremo nelle prossime ore, ma è difficile che tutto si risolva in un giorno. Probabilmente lo perderemo per domani (oggi per chi legge, ndr)”, le dichiarazioni in merito dell’allenatore dell’Atalanta. L’infortunio di Hien non sembra comunque grave e il difensore svedese potrebbe già essere disponibile per la sfida di campionato in programma sabato in casa dell’Empoli. Non sarebbero quindi in dubbio, almeno al momento, le gare al vertice delle prossime settimane con Juventus e Inter. Gasperini, oltre a Hien, stasera dovrà rinunciare anche a Maldini, Kossounou, Scalvini e Scamacca. In compenso è tornato tra i convocati Lookman, che partirà dalla panchina.

Champions League, le probabili formazioni di Atalanta-Bruges

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini

Bruges (4-2-3-1): Mignolet; Seis, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. Allenatore: Hayen.