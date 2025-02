UFFICIALE un altro esonero: solo 3 vittorie in 17 partite

Il club ha dato il benservito al tecnico subentrato lo scorso ottobre. La squadra occupa il penultimo posto in classifica

Ufficiale un altro esonero, dopo quello di Fabio Pecchia. Il Parma ha optato per il licenziamento del tecnico formiano all’indomani della sconfitta casalinga, anche un po’ sfortuna contro la Roma.

I ducali cercano di dare la svolta a una stagione che rischia di diventare drammatica, sportivamente parlando, dopo la partenza sprint che aveva illuso un po’ tutti. Da ricordare il 3-1 al Milan, ma poi la squadra è crollata e ora occupa il terz’ultimo posto con 21 punti. Ciò significa che sarebbe retrocesso se il campionato fosse finito ieri, oppure due weekend fa.

Giornata di esoneri, da Pecchia a Greco: il comunicato UFFICIALE del Frosinone

Da un esonero all’altro, scendendo in Serie B. Poco fa il Frosinone, penultimo in campionato con 23 punti, ha infatti comunicato il licenziamento di Leandro Greco. Il 38enne romano era subentrato lo scorso ottobre, al posto dell’esonerato Vivarini.

“Frosinone Calcio comunica di aver sollevato Leandro Greco dalla guida tecnica della prima squadra – recita lo scarno comunicato della società ciociara – Il club giallazzurro ringrazia il mister per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il suo futuro professionale”.

6 sconfitte in 17 partite e ora il Frosinone rischia la seconda retrocessione in due anni

Greco è stato mandato via dopo il pari casalingo contro la Reggiana e 17 partite complessive, inclusa quella di ieri, in cui il la formazione laziale non ha mai davvero dato segnali di rinascita. Appena 3 le vittorie conquistate, 8 i pareggi e 6 le sconfitte.

La società del presidente Stirpe è disperata, con l’esonero di Greco che rappresenta un tentativo, forse l’ultimo di evitare la doppia retrocessione consecutiva dalla Serie A alla C.

Frosinone, possibile ritorno di Vivarini

Il posto di Greco potrebbe preso dal suo predecessore Vivarini, ancora sotto contratto con il club e che resta, al di là dell’esperienza in Ciociaria, uno dei migliori allenatori della categoria.

Prima dell’esonero autunnale, il 59enne aveva conquistato una sola vittoria e un totale di 6 punti in 10 partite.