UFFICIALE Milan-Feyenoord: legamento ko e stagione finita

Il club inforrma con una nota che il calciatore “è stato sottoposto a un intervento chirurgico”

In casa Milan è vigilia della sfida da dentro o fuori col Feyenoord. Per qualificarsi agli ottavi Champions, visto il ko per 1-0 in Olanda, la squadra di Conceicao dovrà vincere con due gol di scarto.

L’infortunio che ha rimediato nella gara d’andata è molto grave, tanto che non potrà esserci fra ventiquattro ore al ‘Meazza’. Ma quella della scorsa settimana è stata anche la sua ultima partita della stagione.

Niente Milan-Feyenoord per Timber: operazione e stagione finita

Come informa il Feyenoord, infatti, Quinten Timber ha chiuso anzitempo l’annata a causa della “lesione al legamento esterno del ginocchio” subito nella sfida con Gimenez e compagni. Il centrocampista nonché capitano della squadra di Rotterdam “dovrà affrontare un periodo di recupero di diversi mesi”, dato che “è stato sottoposto a un intervento chirurgico”.

Mercoledì sera Timber si era infortunato al ginocchio sinistro in casa contro il Milan a De Kuip – specifica la nota del Feyenoord prima di ricostruire la dinamica dell’infortunio – Il centrocampista è atterrato goffamente sull’erba, con il ginocchio iperesteso, subendo un duro colpo all’articolazione.

Timber, che da allora sembrava in grado di continuare a giocare, alla fine fu costretto ad abbandonare prematuramente la sfida. L’esame medico – conclude il comunicato degli olandesi – ha dimostrato che per una buona e rapida guarigione era necessario un intervento chirurgico. Il Feyenoord augura a Quinten tutta la forza e il successo nella sua guarigione”.

Assenza pesante

Sulla carta quella di Timber è un’assenza pesante. Timber è il ‘faro’ del Feyenoord, un giocatore a tutto campo che ha dato molto fastidio al Milan nella gara di Rotterdam. In questa stagione aveva realizzato 6 gol e fornito 2 assist in 26 partite.

101 le presenze complessive da quando, nel 2022, ha vestito per la prima volta la maglia del club vincitore nella sua storia di una Coppa dei Campioni. Vedremo come verrà rimpiazzato domani dal tecnico dei biancorossi, Pascal Bosschaart.