Pinamonti e Cornet affossano il Venezia: scatto salvezza del Genoa

Bella vittoria della squadra di Vieira che si mette a +10 dalla zona pericolo: per la squadra di Di Francesco situazione sempre più complicata

Vittoria salvezza per il Genoa. I rossoblù battono nel finale il Venezia 2-0 e si portano a +10 dalla zona salvezza, chiudendo di fatto il discorso. Brutto stop, invece, per i lagunari che vedono la situazione sempre più critica.

Nel primo tempo regna l’equilibrio con il Genoa che prova a fare gioco, ma pecca di precisione sotto porta. Non bastano le accelerate di Messias e le incursioni di Miretti per creare pericoli dalle parti di Radu. È il Venezia, invece, a rendersi pericoloso in due diverse circostante. Nella prima è bravo Leali su una conclusione di Ellertsson, nella seconda – sul finire della prima frazione – è Kike Perez, ben servito da Zerbin, a non centrare la porta da ottima posizione.

Serie A, Genoa-Venezia 2-0: marcatori e classifica

Nella ripresa partono meglio i padroni di casa che hanno tre occasioni ravvicinate: da Bani a Pinamonti, passando per Vitinha, il Genoa non trova però la rete del vantaggio, tra imprecisione e parate di Radu.

Al 73′ è Martin a chiamare in causa il portiere lagunare che non può nulla però all’82’ quando Pinamonti pesca il jolly con una conclusione a giro che rompe l’equilibrio e fa esplodere Marassi. Stadio che diventa una vera bolgia quattro minuti dopo quando Cornet trova la rete del 2-0 che chiude di fatto il match. Vince il Genoa e si mette in zona comfort, mentre il Venezia precipita sempre più giù.

GENOA-VENEZIA 2-0: 82′ Pinamonti (G), 86′ Cornet (G)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Juventus 46, Lazio 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 37; Udinese 33; Genoa 30; Torino 28; Como, Cagliari e Lecce 25; Verona 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 14

*una partita in meno