Non solo Inzaghi, Marotta e Ausilio sotto accusa: “Inaccettabile. E Taremi è da serie D”

Dopo la brutta sconfitta all’Allianz con la Juventus, i tifosi nerazzurri se la prendono col tecnico ma anche con la dirigenza per il mercato

L’Inter cade malamente in casa della Juventus nel derby d’Italia e fallisce il sorpasso al Napoli, sprecando una grande occasione e anzi rischia di doversi guardare pure alle spalle. Perché l’Atalanta a sua volta manca una grande occasione, ma un punto ai nerazzurri lo rosicchia e ora è a -3. Tante chance per la squadra di Simone Inzaghi, che però le fallisce e viene punita dalla rete di Francisco Conceicao. I cambi del tecnico piacentino sono tutt’altro che decisivi e la Juve riesce a prendere fiducia e campo nel secondo tempo.

Una sconfitta pesantissima per l’Inter, per cui finiscono tutti nella bufera. L’allenatore in primis, ovviamente, per la gestione del match e delle sostituzioni, per un periodo decisamente buio per la sua squadra. È già la seconda sconfitta nel giro di una decina di giorni per l’Inter dopo lo 0-3 in casa della Fiorentina e il momentaneo riscatto proprio contro i viola. Ovvio che però una porzione importante di responsabilità venga attribuita anche agli stessi singoli calciatori. A partire da Lautaro Martinez, ma non solo, perché il focus delle critiche si concentra sull’attacco. E la mancanza di alternative valide ai due titolari, visto che Thuram non era quasi in grado di scendere in campo. Nell’occhio del ciclone così finisce pure Mehdi Taremi, al pari però della dirigenza per la composizione del reparto offensivo (e non solo) che conta anche di Arnautovic e Correa.

Male l’Inter, i tifosi si scagliano contro la società: “Ha preso dei bidoni. Taremi da convocare in sede”

Sui social in alcuni casi i tifosi scagionano Simone Inzaghi, scaricando le responsabilità sulla dirigenza – Marotta e Ausilio – che non avrebbe creato una rosa all’altezza. “Gli errori del signor Pierino vengono al pettine. Appena sostituisci un titolare le riserve da serie B destabilizzano la squadra. Carlos disastroso, Zielinski impalpabile e Taremi non sarebbe titolare neanche allo Spezia”, “Lautaro sbaglia tutto e Taremi non è in grado di determinare. Thuram non era in grado di giocare. Ma se il gioco c’è e gli attaccanti non fanno gol cosa deve spiegare Inzaghi?”, “Non capisco come il cambiare il tecnico possa migliorare la rosa. Correa, Arnautovic, Taremi, Frattesi e compagnia rimarranno sempre quelli”.

E ancora su Taremi: “Inzaghi dovrebbe spiegare perché si ostina a fare giocare due 37enni a prescindere. E un altro ultratrentenne reduce da infortunio e fuori condizione. Poi Taremi non lo vede in allenamento? È da convocare in sede con il procuratore…”, “Inzaghi ha le sue colpe e tante ma nessuno mi toglie dalla testa che nonostante la pessima condizione di Calha e Miki ieri con un attaccante diverso da Taremi la partita la vinci comodamente… Questa squadra si regge unicamente sulla Thula e questa cosa è inaccettabile”. “Solita Inter sprecona e disattenta e solito Inzaghi prevedibile e senza idee tattiche. 10 anni una sola vittoria allo stadium. 0 scontri diretti vinti quest’anno, Lautaro e Dumfries sciuponi, Taremi da serie D, Chalanoglu inesistente. Voto 4 e vergogna”.

L’ex attaccante del Porto è stato tra i più deludenti: “Ci ha fatto giocare in 10, ma per la dirigenza eravamo a posto in attacco. Ennesima figura di m… negli scontri diretti”. “Quando hai Taremi, Correa ed Arnautovic che puoi fare? Tre bidoni”, “Ma Taremi si è mai allenato con la squadra? Sembra che lo abbiano preso fuori lo stadio prima della partita”. Per finire “la colpa è di Marotta. Il crollo di Taremi c’è gia stato la scorsa stagione con il Porto dove non ha più segnato e giocato molto male. E questo doveva già far capire all’Inter di non prendere un giocatore in crollo con quell’età. Adesso gli rimane il pacco sul groppone per anni”.