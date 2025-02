Milan-Feyenoord, il centrocampista è out: Conceicao torna da Porto e sceglie l’undici Champions | VIDEO CM.IT

Le ultime notizie dal centro sportivo di Carnago sulla squadra del tecnico portoghese

Contrariamente alle solite abitudini, l’allenamento della vigilia di Champions League del Milan, contro il Feyenoord, si sta svolgendo di pomeriggio, dopo la conferenza stampa.

Sergio Conceicao, volato a Porto, per presenziare al funerale di Pinto da Costa, è tornato pochi minuti fa a Milano e sta regolarmente seguendo la sua squadra al centro sportivo di Milanello. A bordo campo presente anche Zlatan Ibrahimovic, che ha condotto la conferenza stampa, al fianco di Geoffrey Moncada.

Le attenzioni oggi sono tutte puntate sul tecnico portoghese ma si attendevano notizie anche in merito alle condizioni di Ruben Loftus-Cheek. Oltre ai lungodegenti Alessandro Florenzi ed Emerson Royal, il centrocampista era l’unico indisponibile e tale è rimasto.

Venerdì è tornato in gruppo, invece, Bondo, ma non è in lista al pari di Alex Jimenez e Riccardo Sottil, che hanno lavorato con la squadra.

Milan-Feyenoord, le ultime sulla formazione

Per quanto riguarda la formazione, al centro della difesa sono pronti a tornare Pavlovic e Tomori, con Walker e Theo Hernandez sugli esterni. Mike Maignan, chiamato a riscattare l’errore dell’andata, sarà chiaramente regolarmente tra i pali. A centrocampo non si toccano Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Il punto interrogativo più grande è ovviamente legato all’attacco.

Il poker stellare, composto da Rafa Leao, Joao Felix, Christian Pulisic e Santi Gimenez, ha deluso le attese e uno resterà fuori. Il candidato numero uno a partire dalla panchina è l’americano che non sta benissimo, anche se oggi ha iniziato lavorando con la squadra. Spazio dunque al connazionale Musah dal primo minuto.