La Juve verso il futuro, nuovo arrivo: “Del Piero il preferito”

In questi giorni l’ingresso nel club bianconero di un vero e proprio colosso da 140 miliardi che vuole prendersi sempre più spazio

La Juventus si gode la bella vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, prestigiosa sicuramente perché arrivata contro i campioni d’Italia in lotta per il secondo titolo di fila. Pesante per la rivalità, ma soprattutto per la classifica dei bianconeri, che agganciano così la Lazio fermata sabato proprio dal Napoli. Entrambe sono appaiate al quarto posto a quota 46, anche se è avanti per lo scontro diretto vinto all’andata, in attesa del ritorno a maggio che può essere decisivo.

La qualificazione in Champions League il prossimo anno è a dir poco vitale per il bilancio della Juventus, che per proseguire il suo percorso di crescita in questo nuovo ciclo ha bisogno senza dubbio delle risorse e dei ricavi dalle coppe. Per questo servirà anche cercare di andare avanti il più possibile nel torneo in corso confermando il successo col PSV nell’andata el playoff e magari fare anche un buon cammino al Mondiale per Club di giugno. Degli step, però, sono ovviamente attesi in tutti gli ambi, compresi quelli più strettamente societari, finanziari. Pochi giorni fa è stato annunciato l’ingresso nel club di Tether, la più grande azienda nel settore degli asset digitali, che ha comunicato di aver acquisito una partecipazione di minoranza nella Juventus. Si tratta di circa il 5% del club bianconero. Ma il progetto è ambizioso all’interno della stessa società, come spiegato anche dall’AD dell’azienza.

Tether acquista quote della Juventus, l’ad Ardoino: “Pronti a prenderci di più. Amo Del Piero”

A tal proposito, Paolo Ardoino – amministratore delegato di Tether, società che emette Usdt ovvero la stablecoin più utilizzata al mondo e ha una capitalizzazione di mercato di 140 miliardi di dollari – ha spiegato proprio i progetti nel calcio e nella Juventus. “Siamo tifosi e abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve nei prossimi 2000 anni. Vorremmo aiutare la dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico”, le sue parole a ‘Il Corriere della Sera’.

“Non siamo un fondo speculativo, sia io che Giancarlo (Devasini, il fondatore, ndr) siamo tifosi. E poi perché la squadra, tra i club più importanti del mondo, ha potenzialità incredibili. Ci occupiamo anche di nuove tecnologie, una società che sviluppa l’Ai e altre che si occupano di biotech – spiega Ardoino -. Vogliamo farci pubblicità? La Juve è troppo importante per fare questo scompiglio: partiamo in punta di piedi, la tifoseria deve adattarsi alla nostra presenza. Vogliamo creare qualcosa di nuovo: il calcio è legato a modelli di sviluppo e comunicazione antichi, che non si investa in tecnologia e comunicazione mi pare assurdo”. Poi un paio di considerazioni di ‘campo’: “Motta mi sembra una persona estremamente capace: può fare meglio, come tutti, ma è un allenatore con capacità incredibili. Giocatore preferito? Sarò scontato, ma dico DelPiero”. E i tifosi, si sa, da una vita sognano il suo ritorno alla Juve.