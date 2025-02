Juve-Inter, Thiago Motta in conferenza: “Abbiamo rispettato troppo l’avversario e su Cambiaso…”

Thiago Motta ha speso parole di elogio per la sua squadra in conferenza stampa, dopo la vittoria della Juventus contro l’Inter: “È arrivata la meritata ricompensa”

È un Thiago Motta estremamente soddisfatto quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 dei bianconeri, anche se ha trovato diversi aspetti da migliorare nella prestazione dei suoi ragazzi.

La Juventus si è aggiudicata il derby d’Italia con il gol di Conceicao, dopo una giocata spaziale di Kolo Muani, anche se il primo tempo è stato appannaggio dell’Inter. Di seguito tutte le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa.

AMBIENTE – “Questa partita l’abbiamo giocata in un ambiente speciale, abbiamo disputato un ottimo secondo tempo e abbiamo meritato la vittoria”

OBBLIGO – “Ora abbiamo l’obbligo di presentarci domani mattina per prepararci mentalmente e fisicamente al massimo per il ritorno di Champions League e per andare agli ottavi”

ERRORI – “Abbiamo rispettato troppo l’avversario, subendo troppe occasioni che non dobbiamo subire. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo molto bene invece. Oggi, per un’altra volta, nel primo tempo abbiamo sofferto troppo emotivamente. Spesso accade quando giochiamo in casa”

ATTEGGIAMENTO – “Mettersi indietro alla fine non è la migliore soluzione sempre, la squadra deve capirlo e oggi avevamo avuto l’occasione di chiuderla con il 2-0”

CAMBIASO – “È entrato molto bene dopo un periodo lontano dalla squadra. È entrato con voglia di giocare e con grande comunicazione con i compagni”

RICOMPENSA – “L’umiltà e la voglia di combattere ce l’abbiamo sempre, oggi è arrivata la meritata ricompensa con la vittoria”

MIGLIORAMENTI – “La nostra squadra deve migliorare sempre, questo è il grande obiettivo. La perfezione non esiste e l’obiettivo deve essere migliorare sempre”

ATTACCANTI – “Io voglio sempre che gli attaccanti facciano gol, perché fa bene alla squadra e fa bene a loro. Kolo Muani è un giocatore di alto livello, oggi nell’evoluzione del calcio l’attaccante non è solo il gol”

RISERVE – “Approfitto per spendere una parola per quelli che oggi non sono entrati, avranno la loro occasione”