Juve-Inter, Nico Gonzalez in conferenza: “Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci”

Anche Nico Gonzalez ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro l’Inter: “Abbiamo regalato il primo tempo, ma poi abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci”

È uno dei leader dello spogliatoio e in campo non manca mai la sua carica. Dopo Thiago Motta, anche Nico Gonzalez ha parlato in conferenza stampa, commentando la vittoria nel derby d’Italia.

L’argentino ha analizzato il successo e ha parlato delle prospettive future della Juventus, oltre che degli obiettivi stagionali prefissati dalla squadra. Di seguito la conferenza completa di Nico Gonzalez:

DERBY D’ITALIA – “Oggi abbiamo fatto una grande partita. Mi sa che il primo tempo lo abbiamo regalato, ma nel secondo siamo riusciti a capire il gioco. Oggi abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci”

GARRA – “Se uno vuole lasciare tutto in campo, si vede. Io provo sempre a lasciare tutto in campo, se c’è una cosa che non negozio è non tirarsi indietro mai. È la garra argentina”

SQUADRA GIOVANE – “Siamo una squadra giovane, ma siamo tutti uomini maturi. Ognuno sa cosa deve fare in campo, ora dobbiamo continuare a combattere”

CENA – “Sarebbe bello andare anche domani a cena fuori col Mister. Però dove si fa il gruppo, per me, è nel verde, sul campo”

SCUDETTO – “Mi piace essere onesto, non posso pensare al Napoli adesso. Ora dobbiamo pensare solo al PSV perché mercoledì non sarà una partita facile”

FUTURO E OBIETTIVI – “Guardiola dice che il futuro appartiene alla Juventus? Se lo dice Pep che è uno dei migliori… Sarebbe bello perché è quello che vuole la Juve e quello che vuole Thiago Motta. Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo andare in Champions League anche il prossimo anno e vogliamo andare agli ottavi”

PSV – “Questa partita dobbiamo già accantonarla, perché dobbiamo pensare solo al PSV”

MIGLIORAMENTI – “Possiamo migliorare tanto, però noi più grandi dobbiamo fare capire ai più giovani come funziona. Si deve sputare sangue dentro al campo, il calcio è questo. Però noi possiamo dire poco ai più giovani perché sono troppo forti”