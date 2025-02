DIRETTA Serie A, Genoa-Venezia: formazioni UFFICIALI LIVE

Il programma della venticinquesima giornata di campionato si chiude con lo scontro salvezza

Dopo la vittoria della Juventus contro l’Inter che ha consentito al Napoli di Antonio Conte di aumentare il vantaggio in classifica nella lotta scudetto, il venticinquesimo turno del campionato di Serie A si chiude con uno scontro molto importante nella lotta salvezza: Genoa-Venezia.

Grazie alle sconfitte di Empoli, Parma e Verona le due squadre hanno un’occasione importante per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione o per avvicinarsi alla zona salvezza. In caso di successo, la squadra allenata da Patrick Vieira raggiungerebbe addirittura l’undicesimo posto, superando il Torino, sconfitto in casa del Bologna e portando a 10 i punti di vantaggio dal terzultimo posto.

Dopo due sconfitte consecutive, l’undici di Eusebio Di Francesco in caso di successo si porterebbe ad un solo punto di distanza dal Parma, attualmente terzultimo. Senza successo in campionato dal lontano 22 dicembre (2-1 contro il Cagliari), i lagunari devono lottare anche contro il tabù trasferta. Con appena 4 punti raccolti lontano dalle mura amiche, il Venezia è il fanalino di coda della classifica dei punti fatti fuori casa. Calciomercato.it seguirà la partita dello stadio “Luigi Ferraris” in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Venezia e diffidati

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti; Messias, Pinamonti, Vitinha All. Vieira

VENEZIA (3-5-2): Radu; Candè, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Fila, Oristanio. All. Di Francesco

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli

DIFFIDATI: Martin (G); Yeboah (V)

PROSSIME PARTITE: Venezia-Lazio 22 febbraio alle 15 e Inter-Genoa 22 febbraio alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Juventus 46, Lazio 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 37; Udinese 33; Torino 28, Genoa* 27; Como, Cagliari e Lecce 25; Verona 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia* 16; Monza 14

* una partita in meno