Bufera Inzaghi, tutto in discussione: il piano di Marotta se l’Inter non vince lo scudetto

Day after amaro per l’Inter dopo il ko in trasferta in casa della Juventus. Le ultime sui nerazzurri con l’approfondimento di TiAmoCalciomercato in onda su YouTube

Altro passo falso dell’Inter che getta al vento la possibilità di sorpassare il Napoli in vetta perdendo di misura in casa di una Juventus ordinata ed abile a colpire nel momento del bisogno. Lautaro e soci invece hanno sbagliato tanto, fino ad arrendersi al gol pesantissimo di Conceiçao che se da un lato esalta il momento bianconero, dall’altro complica i piani della truppa di Inzaghi.

Proprio l’allenatore meneghino è finito al centro delle discussioni dopo l’interpretazione non esaltante della sfida, soprattutto a gara in corso. L’Inter non ha trovato le contromisure giuste, e la Juve ne ha approfittato andando ad infliggere ai meneghini il secondo ko nelle ultime tre partite giocate in campionato.

Ad approfondire meglio le ultime sull’ambiente interista ci hanno pensato Carlo Roscito e la direttrice Eleonora Trotta nel nuovo appuntamento con TiAmoCalciomercato in onda su YouTube nel quale è intervenuto anche Giorgio Musso a dire la sua.

Nello specifico qualora Inzaghi non vincesse lo scudetto potrebbero esserci delle riflessioni in seno alla dirigenza sulla sua panchina. Al momento resta ben saldo al timone, però le ultime prestazioni e le due sconfitte con Fiorentina e Juve sono dei campanelli d’allarme in chiave campionato e non solo.

Calciomercato Inter, Inzaghi sempre più nervoso: i nerazzurri pensano anche al futuro

Come evidenziato nel corso dell’intervento l’Inter ha una rosa teoricamente superiore rispetto al Napoli malgrado giochi su più fronti e se non dovesse centrare il bis scudetto, la società potrebbe rimettere in discussione la sua posizione in panchina che al momento, comunque, rimane salda.

Dal punto di vista emotivo si è visto un Inzaghi nervoso e quasi isterico nelle ultime uscite e pare stia iniziando a sentire la pressione in un momento cruciale della stagione. Anche a livello di stimoli, non sta riuscendo a toccare le corde giuste all’interno della squadra, che in alcuni frangenti appare scarica e stacca di colpo la spina come nel secondo tempo di ieri o nella ripresa di Firenze.

A livello di futuro, l’Inter comunque resta soddisfatta del cammino e del percorso di Inzaghi, ha sempre grande stima nel tecnico, e c’è in ballo anche il rinnovo oltre il 2026, però è altrettanto evidente che senza titoli e soprattutto senza scudetto, tutto potrebbe rimescolarsi cambiando gli scenari e i piani di Marotta e della società.