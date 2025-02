Ancora un infortunio, che tegola: UFFICIALE, salta anche l’Inter

Brutte notizie per il calciatore che potrebbe restare fuori almeno un mese: ecco tutte le partite che salterà

Non arrivano buone notizie per Valentin Castellanos. L’attaccante della Lazio è uscito nel primo tempo della sfida contro il Napoli a causa di un fastidio muscolare.

Per l’argentino quest’oggi ci sono stati gli esami presso Clinica Villa Mafalda e il responso del test non è stato quello sperato: lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra. Lo ha comunicato la società biancoceleste che non ha però specificato i tempi di recupero. Nella nota, infatti, si legge che il “calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero”.

Possibile uno stop che va dai venti ai trenta giorni con numerose partite che Castellanos non potrà giocare. Se fosse confermata la prognosi, per l’argentino il ritorno in campo potrebbe esserci soltanto dopo la pausa per le Nazionali con l’impegno della Lazio a fine marzo contro il Torino.

Lazio, infortunio Castellanos: a rischio il derby di Europa League

In questo modo sarebbero almeno sette le partite che Castellanos non potrebbe giocare. Si parte dalla gara con il Venezia in programma il prossimo weekend e si passa alla sfida di coppa Italia contro l’Inter. Quindi il Milan ad inizio marzo e l’andata degli ottavi di Europa League con il possibile derby contro la Roma.

Ancora, con uno stop superiore ai 20 giorni, l’argentino salterebbe anche la sfida di campionato contro l’Udinese, il ritorno di Europa League e la sfida Champions contro il Bologna. A quel punto ci sarebbe la pausa per le Nazionali che garantirebbe altre due settimane per il rientro in campo in vista del rush finale della stagione tra corsa Champions e possibili quarti di Europa League.

Non belle notizie di certo per Baroni: l’argentino finora ha realizzato 12 gol e 8 assist nelle trenta partite stagionali disputate ad oggi.