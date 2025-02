Thiago Motta alza l’asticella, ma ammette: “Nel primo tempo non meritavamo”

Con la vittoria ottenuta a discapito dell’Inter, la Juventus conquista tre punti molto importanti. Le parole del tecnico bianconero ai microfoni di DAZN

Dopo un primo tempo molto complicato, la Juve si rianima e grazie ad una ripresa volitiva riesce a far male l’Inter, fermandone il cammino: a decidere una sfida dai molti volti è stata la rete di Conceicao, maturata dopo una super giocata di Kolo Muani. Ai microfoni di DAZN, Thiago Motta ha espresso il suo punto di vista sull’andamento del match:

PRIMO TEMPO COMPLICATO: DOVE L’AVETE VINTA? “A livello di energia. Primo tempo difficile, complicato, contro una squadra molto forte che gioca bene a calcio. Sappiamo che è una squadra che si muove tanto con qualità. Scelta di togliere Thuram? I ragazzi hanno tanta qualità, dobbiamo essere tutti disponibili. Khephren è uscito perché aveva crampi, avevamo programmato il cambio anche prima. Locatelli è entrato molto bene, ha continuato a difendere nel modo giusto continuando a giocare la palle per creare situazioni di vantaggio

IMPORTANZA DELLA PARTITA – “Alla fine le vittorie danno fiducia e consapevolezza delle forze che abbiamo. Chiaramente dobbiamo fare bene, meritare. Nel primo tempo l’Inter è stata superiore e non meritavamo di vincere; bisogna meritare le vittorie, questi ragazzi le meritano per l’impegno che mostrano. Giocando così nel secondo tempo, in casa.. ho visto tante partite in trasferta in cui abbiamo fatto meglio. Oggi primo tempo difficile, complicato: nel secondo tempo abbiamo giocato a calcio, recuperando alti i palloni. Una vittoria che dà fiducia”.

SI SENTE DI ESSERE ENTRATO IN Più NEL CUOR DEI TIFOSI? “Non ne ho idea. Non faccio l’allenatore per fare un piacere a nessuno, mi piacere vedere i miei ragazzi correre, combattere e giocare a calcio. Stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro e meritatamente abbiamo vinto. Penso che la squadra se lo meriti, i ragazzi si impegnano tutti i giorni e danno tutto in campo”.