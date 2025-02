PAGELLE E TABELLINO PARMA-ROMA 0-1: il riscatto di Soulé e Shomurodov. Leoni errore pesante

Voti e giudizi del match del ‘Tardini’ valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

PARMA

TOP Suzuki 7: la parata su Salah Eddine è qualcosa che si racconta ai nipotini. Impossibile spiegare e capire come abbia fatto. Ma non è casuale, perché è lui a tenere a galla fino alla fine il Parma, sul tiro precedente di Soulé ma poi si supera pure su Pellegrini. Sempre sicuro in uscita. Non basta.

Delprato 6

Vogliacco 5,5. Dal 66′ Lovik 5,5

FLOP Leoni 4,5: il motivo non serve spiegarlo. Un’ingenuità che costa carissima a un Parma che poteva fare male a questa Roma un po’ rimaneggiata e con la testa magari già al Porto. In un momento e una classifica così (terzultimo posto), un errore sanguinoso che può pensare come un macigno sulla salvezza.

Valeri 6

Bernabé 5,5. Dal 77′ Ondrejka 5,5

Keita 5. Dal 46′ Almqvist 6

Cancellieri 5,5. Dal 66′ Camara 6

Sohm 5,5

Man 5,5. Dal 35′ Balogh 5,5

Bonny 6

Allenatore: Fabio Pecchia 6

ROMA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 6. Dal 46′ Nelsson 6

Ndicka 6

FLOP Saelemaekers 5,5: oggi un po’ in ombra. Perde troppi palloni, commette troppi errori. Sottotono, può capitare. Dal 66′ Baldanzi 6,5

Gourna-Douath 6. Dall’81’ Pisilli sv

Paredes 6,5

Koné 6,5. Dal 46′ Pellegrini 6

Salah-Eddine 6. Dal 77′ Angelino 6

TOP Soulé 7: alleluia. Un’apparizione, fa quello che la Roma e non solo si aspettavano da lui fin dall’inizio. La punizione di mancino è un qualcosa di poetico, ricorda (alla lontana, ci mancherebbe, imparagonabile) il gesto – per la breve distanza e la traiettoria visto qualche decennio fa dal dios del calcio. A proposito di apparizione. Una rete che lo sblocca anche nel resto del match, dove punta e ripunta, ma con un altro piglio rispetto al solito. Fa la differenza.

Shomurodov 7

Allenatore: Claudio Ranieri 6,5

Arbitro: Chiffi 6

Parma-Roma 0-1, il tabellino

Marcatori: 33′ Soulé (R)

Ammoniti: 34′ Soulé (R), 55′ Pellegrini (R), Gourna-Douath (R), Balogh (P), 85′ Almqvist (P)

Note, espulsi: 31′ Leoni (P) per fallo da DOGSO

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco (dal 66′ Lovik), Leoni, Valeri; Bernabé (dal 77′ Ondrejka), Keita (dal 46′ Almqvist); Cancellieri (dal 66′ Camara), Sohm, Man (dal 35′ Balogh); Bonny.

A disposizione: Corvi, Moretta, Balogh, Estevez, Lovik, Hainaut, Pellegrino, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco, Almqvist, Ondrejka, Camara. Allenatore: Fabio Pecchia.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini (dal 46′ Nelsson), N’Dicka; Saelemaekers (dal 66′ Baldanzi), Gourna-Douath (dall’81’ Pisilli), Paredes, Koné (dal 46′ Pellegrini), Salah-Eddine (dal 77′ Angelino); Soulé, Shomurodov. A disposizione: Gollini, De Marzi, Angelino, Hummels, Abdulhamid, El Shaarawy, Nelsson, Pisilli, Pellegrini, Baldanzi, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Del Giovane-Rossi. IV Uomo: Perenzoni. Var: Sozza. AVar: Abisso.