Malore per un tifoso e partita interrotta: paura in campo

Fiato sospeso per una manciata di minuti a Castellammare per quanto accaduto durante il primo tempo di Juve Stabia-Cosenza

Fari puntati in questo pomeriggio di calcio giocato anche su quanto sta avvenendo in Serie B sul campo della Juve Stabia nella sfida interna contro il Cosenza. Gara pesantissima soprattutto per gli ospiti a caccia di qualche punticino utile a credere nella salvezza.

Al netto dei ritmi non esaltanti e dello stato di equilibrio nel punteggio, ad irrompere come un fulmine a ciel sereno è la piccola sospensione arrivata prima della mezz’ora.

La gara è stata momentaneamente interrotta dopo 27 minuti a causa di un malore occorso a un tifoso della Juve Stabia. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il portiere Thiam che ha richiamato a gran voce lo staff. Immediato l’intervento dei medici che hanno soccorso lo sfortunato fan al Menti. L’allarme, dopo attimi di paura, è quindi rientrato con la gara ripresa dopo circa tre minuti ed annesso applauso della curva.