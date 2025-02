L’Udinese domina e batte l’Empoli: un punto a testa per Monza e Lecce

Il pomeriggio di Serie A prosegue con le sfide delle ore 15. L’Udinese vince e convince contro l’Empoli mentre tra Monza e Lecce non si va oltre il pari

Dopo il lunch match vinto brillantemente dal Como sul campo della Fiorentina l’attenzione si è spostata sulle due partite delle 15: Udinese-Empoli e Monza-Lecce.

In terra friulana è un autentico dominio dei bianconeri, che dopo l’ottimo pareggio di Napoli abbattono in casa per 3-0 l’Empoli non lasciando praticamente nulla agli avversari. Thauvin e soci mettono subito in discesa la sfida grazie alla zampata vincente di Ekkelenkamp, che ci prende gusto e da rapace batte l’ex Silvestri con un tocco imprevedibile su tentativo di Atta.

La rete dell’olandese mette in discesa una partita mai in discussione con Bijol già vicino al raddoppio prima dell’intervallo. Al rientro dalla pausa, al netto del tentativo fallito da Maleh continua ad essere un dominio friulano con lo stesso Ekkelenkamp bravo a trovare il tap in del raddoppio dopo iniziativa di Lucca. Il punto esclamativo arriva quindi prima dei titoli di coda con uno splendido colpo di testa di Thauvin su cross di Payero.

UDINESE-EMPOLI 3-0

MARCATORI: 19′ e 65′ Ekkelenkamp (U), 90′ Thauvin (U)

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue (73′ Rui Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta (63′ Payero), Lovric (81′ Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (73′ Sanchez); Thauvin, Lucca (81′ Pafundi). All. Runjaic

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi (74′ Sambia), Henderson (84′ Konaté), Grassi, Cacace (84′ Kovalenko); Kouame, Maleh (74′ Zurkowski); Colombo (62′ Esposito). All. D’Aversa

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: –

ESPULSI: –

Non si va oltre il pari invece tra Monza e Lecce che muovono di pochissimo una classifica, che soprattutto per i brianzoli, necessita di qualcosa di più per sperare in una salvezza al momento piuttosto lontana.

MONZA-LECCE 0-0

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio (78′ Brorsson), Izzo, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski (89′ Martins), Kyriakopoulos; Ciurria (65′ Zeroli), Mota (65′ Caprari); Ganvoula (78′ Keita Baldé). All. Nesta

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (76′ Danilo Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret (69′ Ramadani), Coulibaly, Helgason (88′ Rebic); Pierotti (88′ N’Dri), Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

ARBITRO: Collu

AMMONITI: Izzo, Pereira, Pierotti, Ramadani

ESPULSI: –

PROSSIME PARTITE: Lecce-Udinese 21 febbraio alle 20.45; Empoli-Atalanta 23 febbraio alle 18; Roma-Monza 24 febbraio alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 56; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio* 46, Juventus 43, Fiorentina* 42; Milan e Bologna 41; Roma 34; Udinese* 33; Torino* 28, Genoa 27; Como*, Cagliari* e Lecce* 25; Verona* 23; Empoli* 21; Parma 20; Venezia 16; Monza* 14

*una partita in più