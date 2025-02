Juventus, suona il doppio allarme in vista della Champions: l’annuncio

Dopo il derby d’Italia, altro match decisivo per la Juventus: probabili due indisponibili nella sfida di ritorno contro il Psv Eindhoven di mercoledì

Dire che la Juventus si gioca tutto in tre giorni forse è eccessivo, ma di sicuro tra stasera e mercoledì c’è in palio veramente tanto per i bianconeri. La squadra di Thiago Motta è attesa da due snodi letteralmente cruciali della propria stagione. Oggi è il giorno del derby d’Italia, cui farà seguito il return match del playoff di Champions League contro il Feyenoord.

Contro l’Inter, gara molto difficile ma dalla quale provare a ottenere il massimo. Nel caso di una vittoria, la Juve aggancerebbe la Lazio al quarto posto, fondamentale in ottica qualificazione alla Champions del prossimo anno. Ecco perché ci si attende veramente tanto da Thiago Motta e soci, che dovranno sfoderare una prova di alto livello, per legittimare le proprie credenziali.

Fare bene contro i campioni d’Italia sarebbe anche un boost psicologico per la sfida europea di mercoledì. Contro il Psv, si riparte dal prezioso 2-1 conquistato qualche giorno fa allo Stadium. Naturalmente, si giocherà tutto, come spesso accade nelle sfide continentali, sui dettagli. Inclusi quelli relativi a scelte di formazione più o meno obbligate. In vista dell’appuntamento al Philips Stadium, infatti, c’è il rischio di due assenze piuttosto pesanti.

Psv-Juventus, Bosz ne perde due per infortunio: lo ha detto in conferenza stampa

Osserva con grande attenzione, la Juve, quanto sta accadendo tra le fila del Psv. Che in campionato, dopo il pareggio contro l’Utrecht, paga dazio con le condizioni fisiche non ottimali di Obispo e Til.

Di loro, ha parlato in conferenza stampa, a partita conclusa, il tecnico Peter Bosz. Spiegando come sia piuttosto improbabile vederli in campo nel match europeo in vista. “Per Obispo non è niente di grave, ma non ha potuto continuare la partita e non so se potrà giocare contro la Juve – ha affermato – Più preoccupante l’infortunio di Til, che si è slogato la caviglia in maniera considerevole“.