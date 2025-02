Juventus-Inter, luci all’Allianz: le probabili formazioni con le scelte di Motta e Inzaghi

Questa sera il derby d’Italia che vale tantissimo per la Champions e lo scudetto: i ballottaggi dei due allenatori, da Yildiz a Koopmeiners e Thuram

Tutto pronto per quella che per tanti è LA partita. Il derby d’Italia tra Juventus e Inter, ancor di più a questo punto della stagione, costituisce un crocevia fondamentale per entrambe le squadre per i loro rispettivi obiettivi. I nerazzurri, lo sappiamo, hanno la grande chance del sorpasso sul Napoli che ieri ha pareggiato in casa della Lazio per effetto del gol di Dia nel finale. Con una vittoria Inzaghi andrebbe in vetta con un punto di vantaggio, ovvero a 57, altrimenti la distanza resterebbe invariata a una sola lunghezza.

Dall’altra parte i bianconeri hanno invece la possibilità di agganciare al quarto posto proprio i biancocelesti a quota 46, occupando lei in realtà il quarto posto in virtù della vittoria nello scontro diretto all’andata con la Lazio. E ovviamente scacciare gli assalti di Milan, Bologna e Fiorentina nella bagarre Champions. Una doppia sfida di sicuro emozionante, che va oltre il risultato secco dopo il 4-4 rocambolesco della gara d’andata a San Siro, con la doppietta clamorosa in rimonta di Yildiz. Variabile fondamentale e potenzialmente decisiva sono ovviamente le assenze e gli infortuni, che hanno colpito entrambe le squadre.

Motta dovrà fare a meno dei soliti lungodegenti Cabal e Bremer oltre a Kalulu che starà ai box un altro paio di settimane. Si è fermato poi anche Douglas Luiz, che salterà la sfida di San Siro. Qualche problemino per Lloyd Kelly, che è comunque convocato al pari del recuperato Cambiaso. In casa Inter invece il grande dubbio è sempre quello legato a Marcus Thuram, tornato ad allenarsi praticamente in queste ore e quindi non al meglio della condizione. Comunque il francese è convocato. L’unico indisponibile è il portiere Di Gennaro.

Juventus-Inter, le probabili formazioni: le scelte su Yildiz e Thuram

Alla luce di queste situazioni la Juventus dovrebbe scendere in campo con Di Gregorio tra i pali, in vantaggio su Perin, con Weah schierato ancora terzino a destra e la coppia centrale Gatti-Veiga. A sinistra verso una maglia Savona mentre Kelly partirà dalla panchina. A centroampo spazio a Thuram e Koopmeiners vista l’indisponibilità di Douglas Luiz, con Locatelli che dovrebbe accomodarsi fuori anche se non sono da escludere sorprese. La scelta che farà discutere riguarda la trequarti: Yildiz può partire di nuovo dalla panchina con il tridente di trequartisti formato da Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez. Ma occhio pure a Mbangula. In avanti quello che è ormai il titolare, Kolo Muani.

In casa Inter, invece, le scelte sembrano abbastanza scontate con un unico piccolo dubbio. In porta ci sarà il solito Sommer, la retroguardia sarà quella titolarissima con Pavard e Bastoni ‘braccetti’ e Acerbi che dovrebbe essere confermato in mezzo. Sulle fasce tornano i legittimi proprietari, Dumfries da una parte e Dimarco dall’altra. In mezzo il consueto trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan nonostante il periodo non brillantissimo di almeno un paio di loro. In attacco Lautaro Martinez, che dovrebbe fare coppia con Mehdi Taremi viste le condizioni non perfette di Thuram che è pronto a subentrare.