Juventus-Inter, Koopmeiners semina il caos: “Disorientato, senza senso”

Prestazione fin qui deludente da parte del centrocampista olandese: la presa di posizione non è fatta attendere

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Juventus-Inter. All’Allianz Stadium sono stati soprattutto i nerazzurri a fare la partita, che con pazienza hanno provato a trovare il momento giusto per colpire. Gli ospiti si sono resi minacciosi soprattutto con Taremi e Dumfries, trovando con costanza un’uscita pulita che ha consentito agli uomini di Inzaghi di spingersi in modo veemente nella metà campo avversaria.

Tanta difficoltà da parte della Juventus di trovare la chiave di una partita approcciato in modo timido dalla ‘Vecchia Signora’. La scelta di Thiago Motta di puntare sul 4-2-3-1, mettendo Koopmeiners nella linea dei centrocampisti, fino a questo momento non sta pagando con continuità. Lenti nel giro palla, i bianconeri hanno prestato il fianco alle verticalizzazioni fulminee dei nerazzurri. Tra i calciatori che fino a questo momento stanno faticando a trovare una collocazione tattica precisa, c’è proprio Koopmeiners. Tante le difficoltà dell’olandese in fase di impostazione, poco nel vivo del gioco e ‘beccato’ dal pubblico in un paio di circostanze. Malumore diffuso anche sui social, ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Conceicao Mckennie Koopmeiners Savona Nico non sono scesi in campo. Stiamo giocando 5 in meno e ci stanno ammazzando… #JuveInter — Nico ™️ (@11_nico__) February 16, 2025

A metà febbraio ancora Koopmeiners si nasconde tra i giocatori avversari. — Filippo R. (@filo_78) February 16, 2025

E dopo soli 20 minuti abbiamo già l’ennesima conferma che #Koopmeiners è inutile (se non dannoso) anche sulla linea dei centrocampisti.

Punto.#JuveInter @juventusfc — Giorgio Ferro (@Ferro_GFsport) February 16, 2025

Koopmeiners proprio disorientato in campo BOH — Cami (@TrxpQueej4L) February 16, 2025

#JuveInter come si fa a pensare di mettere insieme #Koopmeiners e #Thuram insieme a centrocampo ?

Io la logica di questo allenatore non la seguo. — Egidio Ghiorzo (@ghiegi) February 16, 2025

Staremo a vedere se i secondi 45 minuti di gioco rappresenteranno o meno uno snodo importante della prestazione di Koopmeiners, apparso ancora sottotono e molto poco a suo agio nella veste tattica che gli ha cucito addosso Thiago Motta.