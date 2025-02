Juventus-Inter, i convocati bianconeri: c’è un rientro per Thiago Motta

Stasera il derby d’italia tra bianconeri e nerazzurri a Torino: tra i convocati dei padroni di casa c’è un importante rientro

L’Inter punta al sorpasso, la Juventus a raggiungere la Lazio al quarto posto. Juventus-Inter non è mai una partita come le altre e quella in programma stasera all’Allianz Stadium mette in palio tantissimo per il campionato.

I bianconeri puntano a una vittoria per accorciare il distacco dalle prime in classifica e rientrare prepotentemente in zona Champions League. I nerazzurri invece sperano di superare i bianconeri per riuscire a raggiungere il primo posto in classifica in solitaria, scavalcando il Napoli. E in vista della partita di questa sera, Thiago Motta ha diramato l’elenco dei convocati. Diversi gli assenti nelle fila bianconere, ma c’è un rientro, quello di Andrea Cambiaso. Il nazionale azzurro ha saltato le ultime due partite per un problema alla caviglia, ma stasera sarà a disposizione del tecnico bianconero.

Questo l’elenco dei convocati di Thiago Motta:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Cambiaso, Savona, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Weah.

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Mbangula.