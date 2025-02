Juve-Inter, la rabbia di Inzaghi in panchina. Lo ‘Stadium’ mugugna su Koopmeiners

L’allenatore nerazzurro è elettrico a bordocampo nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. I tifosi bianconeri spazientiti invece con il centrocampista olandese

Simone Inzaghi si dispera in panchina ed è una ‘trottola’ impazzita nel primo tempo del big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.

La formazione campione d’Italia spreca diverse occasioni per il vantaggio, tra tutte il tiro sparacchiato in curva da capitan Lautaro Martinez, prima del palo colpito dall’imprendibile Dumfries. Inzaghi, proprio per un episodio ai danni dell’olandese, va su tutte le furie con l’arbitro Mariani per non aver fischiato il fallo di Conceicao sul numero 2 nerazzurro. A calmare gli spiriti bollenti del tecnico piacentino ci pensa lo staff dell’Inter, con Inzaghi che ha anche il tempo di arrabbiarsi con la sua squadra per una ripartenza non concretizzata nel migliore dei modi sul finire del primo tempo.

🏟️ #JuveInter – #Koopmeiners rallenta la manovra bianconera e il pubblico dell’Allianz Stadium inizia a rumoreggiare 😮‍💨 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 16, 2025

Lato Juve chance per Nico Gonzalez e Conceicao, con Kolo Muani a fare a sportellate con Acerbi nell’area dell’Inter. Ancora piuttosto anonimo Koopmeiners nella mediana di Thiago Motta, con il pubblico dell’Allianz Stadium che si è spazientito con il numero 8 durante la prima frazione per aver rallentato troppo la manovra. I tifosi hanno iniziato a rumoreggiare, mentre qualche minuto dopo sono arrivati gli applausi per un corner procuratosi proprio dallo stesso Koopmeiners.