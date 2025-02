Infortunio al ginocchio e tanta paura: a rischio l’intera stagione

Ko per un problema al ginocchio, c’è il timore che la stagione possa essere già conclusa

Una vittoria roboante e convincente che risponde alle critiche e che può far sperare in una rimonta che sarebbe a suo modo storica.

Il Manchester City supera il Newcastle 4-0 e guarda alla sfida di ritorno dei playoff di Champions League in programma al Bernabeu contro il Real Madrid. I ‘Blancos’ sono reduci dalla vittoria ottenuta nella gara d’andata, ma l’entusiasmo che la squadra di Guardiola potrebbe aver ottenuto dalla vittoria in campionato contro i ‘Magpies’ potrebbe letteralmente crollare visto l’infortunio di Erling Haaland.

Manchester City, infortunio per Haaland: tanta paura, ma Guardiola rassicura

Nella giornata di Omar Marmoush, autore di una tripletta, il norvegese è uscito a pochi minuti dalla fine dopo essersi accasciato a terra per un problema al ginocchio, sostituito da Matheus Nunes.

Un infortunio che ha causato grande preoccupazione in Pep Guardiola, nel suo staff e in tutto l’ambiente. Haaland è caduto a terra, tenendosi il ginocchio. E mentre i sanitari lo stavano visitando, Haaland sembrava non avere una buona espressione. Il giocatore è uscito dal campo con le sue gambe, ma l’espressione sul suo volto non ha fatto presagire nulla di buono. Ora il giocatore sarà valutato con grande attenzione, anche alla luce delle prossime partite in programma, in particolare i big match contro Real Madrid e Manchester City.

E il ‘Sun’ riferisce come l’infortunio abbia fatto sorgere brutti presagi, soprattutto tra i tifosi. C’è chi teme che Haaland possa subire la stessa sorte di Rodri e rischiare di restare fuori addirittura per il resto della stagione, visto il movimento anomalo fatto dal suo ginocchio in occasione dell’infortunio. Un’assenza che sarebbe pesantissima per il City. Guardiola però ha cercato di minimizzare e dalle sue parole sembra che l’infortunio non sia così grave: “Quando era a terra, tutti erano spaventati. Ma lui si è rialzato e ha camminato sorridendo come sempre. Non ho parlato con lui o con i dottori, ma i dottori non mi hanno portato brutte notizie, quindi spero che stia bene. Forse non è poi così male come potrebbe essere”.