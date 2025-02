Ghisolfi ‘spegne’ la polemica con Rosetti, annuncia un rinnovo e spiega l’esclusione di Hummels

Ghisolfi parla ai microfoni delle tv prima della gara della Roma contro il Parma: tutti i temi toccati dal dirigente capitolino

Si susseguono in rapida successione gli impegni per diverse squadre in questo periodo. Match in campo a rotta di collo anche per la Roma, che nella trasferta di Parma cerca punti pesanti per proseguire la risalita in classifica, prima di tornare a concentrarsi sull’Europa League, dove giovedì ci sarà il fondamentale ritorno con il Porto per provare ad accedere agli ottavi di finale.

Prima del match contro i gialloblù, sul prato del ‘Tardini’, ha preso la parola Florent Ghisolfi, direttore sportivo dei capitolini che ha toccato diversi temi. Su quanto accaduto giovedì in coppa, in Portogallo, con la polemica arbitrale sollevata da Ranieri e il ‘messaggio’ a Rosetti, il dirigente ha gettato acqua sul fuoco: “Non voglio parlare di questo prima della partita, siamo concentrati sulla gara di oggi e non vogliamo mollare niente”, ha spiegato a ‘Sky Sport’.

Sempre all’emittente satellitare, Ghisolfi si è espresso in questo modo sulle scelte di formazione e dunque sulla nuova esclusione di Hummels: “Terza panchina dopo la vacanza? Non c’è niente di particolare, è una scelta dell’allenatore. Dopo la partita di Milano è calato un po’, sta lavorando duro per tornare in forma e penso che giovedì giocherà“.

Roma, da Ranieri al futuro: l’annuncio di Ghisolfi sul nuovo allenatore

Si è parlato, naturalmente, anche di calciomercato con Ghisolfi. Che ha affrontato i temi del rinnovo di Stephan El Shaarawy e del nuovo allenatore.

Nel primo caso, a ‘DAZN’, ha ammesso: “Con lui c’è una opzione di rinnovo automatico, credo che non siamo lontani dal raggiungimento dei parametri che servono”. Diversamente, a ‘Sky’, su Ranieri e sulla panchina ha invece spiegato: “Ho già detto che stiamo lavorando al discorso del nuovo allenatore. Siamo a febbraio, però, abbiamo tempo per fare questa scelta. Vogliamo prendercelo tutto e penso che in questo momento non sia il caso di parlarne”.