Espulsione nel finale e insulti agli arbitri: “Una banda di scarsi”

Doppio giallo in appena sei minuti e uscita dal campo furiosa. Le telecamere di Dazn hanno catturato il commento del calciatore

Insulti in diretta, che hanno inevitabilmente sentito anche coloro i quali stavano seguendo la partita in televisione. L’episodio è accaduto negli istanti conclusivi del primo tempo.

Ha fatto discutere l’espulsione di Alex Ferrari in Sud Tirol-Sampdoria. L’arbitro del match valevole per la 26esima giornata di Serie A, Marco Monaldi della sezione di Macerata, ha mandato sotto la doccia il difensore doriano dopo la trattenuta ai danni di Raphael Odogwu.

Sud Tirol-Sampdoria, due gialli in 6 minuti per Ferrari

Per il difensore doriano secondo giallo nel giro di 6 minuti, con il primo arrivato poco dopo il quarantesimo. Nel secondo e ultimo minuto di recupero prima dell’intervallo, sul punteggio di 1-1, ecco arrivare la seconda e, di conseguenza, il cartellino rosso per il classe ’94 modenese.

Ferrari furioso per l’espulsione: “Siete una banda di scarsi”

Su tutte le furie per l’espulsione, al momento di incamminarsi nel tunnel che porta agli spogliatoi, come testimoniato dalle immagini e dall’audio della gara trasmessi da ‘Dazn’, Ferrari non è riuscito a nascondere la propria rabbia verso la squadra arbitrale, attaccandola così: “Siete una banda di scarsi”.

Per Ferrari era la sesta partita di una stagione fin qui a dir poco complicata per lui, oltre che per la Samp ora allenata da Semplici, partita per puntare alla promozione e invece finita immischiata nella lotta per non retrocedere.

Il centrale quasi 31enne è stato ai margini a inizio anno, poi costretto ai box oltre un mese per l’infortunio al menisco e la successiva operazione. Il ritorno in campo è avvenuto lo scorso 1° febbraio, nell’incontro casalingo col Cosenza vinto 1-0 dai blucerchiati.

73′ per Ferrari, poi altri 65 con Modena fino ai 47′ scarsi di oggi contro il Sud Tirol, vittorioso alla fine per 2-1 grazie al gol su rigore di Casiraghi a due dal novantesimo. Vediamo cosa deciderà il Giudice sportivo su Ferrari, come sempre dipenderà dal referto dell’arbitro. Una giornata di stop è il minimo sindacale, vista l’espulsione.