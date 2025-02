DIRETTA Serie A, Monza-Lecce 0-0 e Udinese-Empoli 0-0 | Lucca sfiora il gol LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due partite di Serie A delle 15

In attesa del Derby d’Italia Juve-Inter, il palinsesto domenicale della venticinquesima giornata propone due partite molto importanti nella lotta salvezza alle 15: Monza-Lecce e Udinese-Empoli. In Brianza, in particolare, i padroni di casa si giocano molto probabilmente una delle ultime possibilità per provare a riaprire i giochi e rendere un po’ meno pressante lo spettro di una retrocessione che sembra quasi inevitabile alla luce degli ultimi risultati.

Al grido di “ora o mai più”, Alessandro Nesta proverà ad inaugurare con un successo il suo secondo approdo sulla panchina dei brianzoli, che hanno esonerato Salvatore Bocchetti dopo la goleada subita contro la Lazio. Reduci da quattro sconfitte consecutive, i padroni di casa dovranno vedersela contro una squadra che ha saputo reagire alle pesanti sconfitte contro Cagliari e Inter. L’undici di Marco Giampaolo, infatti, è reduce dal buon pari contro il Bologna e dalla vittoria in casa del Parma.

In terra friulana, invece, Kosta Runjaic proverà a cavalcare l’entusiasmo generato dall’ottimo pareggio ottenuto in casa del Napoli e spera di inanellare il terzo risultato utile consecutivo per mettere pressione alla Roma, impegnata alle 18 in casa del Parma. Roberto D’Aversa, invece, spera di ritrovare la squadra della prima parte di campionato per ribaltare un trend a dir poco negativo nelle ultime dieci giornate di campionato (1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte). Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite.

Formazioni ufficiali Monza-Lecce e Udinese-Empoli

MONZA (3-4-2-1): Turati; Carboni, Izzo, D’Ambrosio; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Helgason, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

ARBITRO: Collu

DIFFIDATI: Carboni, Izzo, Kyryakopoulos (M); Rafia (L)

PROSSIME PARTITE: Lecce-Udinese 21 febbraio alle 20.45; Roma-Monza 24 febbraio alle 20.45

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace; Kouame, Maleh; Colombo. All. D’Aversa.

ARBITRO: Doveri

DIFFIDATI: Ehizibue, Giannetti, Kamara (U); Cacace, Gyasi (E)

PROSSIME PARTITE: Lecce-Udinese 21 febbraio alle 20.45; Empoli-Atalanta 23 febbraio alle 18

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 56; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio* 46, Juventus 43, Fiorentina* 42; Milan e Bologna 41; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* e Como* 25; Lecce 24; Verona* 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in più