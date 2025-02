DIRETTA Serie A, Juventus-Inter | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della venticinquesima giornata del campionato di Serie A con l’attesissimo derby d’Italia

Ci siamo, l’attesa per il derby d’Italia è finita: per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A scendono in campo la Juventus e l’Inter.

I padroni di casa, guidati in panchina da Thiago Motta, ex della partita, arrivano a questo importante appuntamento dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, quest’ultima ottenuta tra le mura amiche contro il PSV Eindhoven per 2-1 grazie alla rete decisiva di Samuel Mbangula. I bianconeri sono alle prese con una lotta serrata per il quarto, l’ultimo attualmente utile per entrare nella prossima edizione della massima competizione per club e sono a ben undici punti di distanza dagli avversari di giornata. I nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi hanno battuto la Fiorentina di Raffaele Palladino nel turno precedente, partita condita da mille polemiche per le decisioni dell’arbitro La Penna, rosicchiando punti alla capolista Napoli del doppio ex Antonio Conte, giocatore e allenatore della Juve e tecnico anche dell’Inter in tempi recenti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sezione Aprilia)

PROSSIMI IMPEGNI

Inter-Genoa, 22 febbraio ore 20.45

Cagliari-Juventus, 23 febbraio ore 20.45