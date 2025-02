DIRETTA Serie A, Fiorentina-Como | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le gare disputate venerdì e sabato, si apre la domenica della venticinquesima giornata del campionato di Serie A col lunch match

La domenica della venticinquesima giornata del campionato di Serie A si apre con il classico lunch match delle 12.30: a scendere in campo sono la Fiorentina e il Como, partita importante per entrambe per diversi motivi.

I padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi: 2-1 il risultato finale, rete viola realizzata da Rolando Mandragora su calcio di rigore. Una partita condita da mille polemiche per le decisioni prese dal direttore di gara Federico La Penna. Per non perdere il treno che porta direttamente in Champions League, la squadra gigliata dovrà portare a casa un risultato positivo. Di contro, i lariani dell’allenatore Cesc Fabregas vivono un momento decisamente negativo, con quattro sconfitte accumulate nelle ultime cinque partite. L’ultima, anch’essa piena di episodi arbitrali contestati, in casa contro la Juventus di Thiago Motta, con un Randal Kolo Muani sugli scudi. Adesso per i comaschi la situazione in classifica si è fatta davvero complicata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-COMO

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Folorunsho; Beltran. All. Palladino

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 56; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio* 46, Juventus 43, Fiorentina 42; Milan e Bologna 41; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* 25; Lecce 24; Verona* 23, Como 22; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Marco Piccinini (Sezione Forlì)

PROSSIMI IMPEGNI

Como-Napoli, 23 febbraio ore 12.30

Verona-Fiorentina, 23 febbraio ore 15