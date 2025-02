Bomba da tre punti di Soulé, la Roma passa a Parma e sale ancora

L’argentino regala una vittoria pesante alla Roma grazie a una perla su calcio di punizione: secondo successo di fila per gli uomini di Ranieri

La Roma prosegue nella sua striscia di risultati positivi e prova ancora a risalire in classifica, ottenendo una vittoria anche a Parma. Gara non facile specialmente in avvio per i giallorossi, che però trovano la rete della vittoria grazie a una prodezza su punizione di Matias Soulè, beneficiando per il resto della gara della superiorità numerica per l’espulsione di Leoni.

La partita inizia su ritmi piuttosto bassi, Roma poco brillante e Parma che si fa preferire per maggiore efficacia della manovra. In ripartenza, i gialloblù creano qualche grattacapo, con Bonny che ha un paio di buone opportunità ma non riesce a capitalizzarle. Per circa mezz’ora, la squadra di Ranieri gira a vuoto, poi la luce si accende all’improvviso. Shomurodov imbuca per Soulé, atterrato da Leoni. Chiffi assegna inizialmente il rigore, poi il Var lo corregge: punizione dal limite e rosso per il difensore del Parma. Soulé si prende la punizione e la infila all’incrocio, dando un indirizzo ben preciso alla partita mandando i suoi avanti di un gol e di un uomo.

Da quel momento, la Roma gestisce con maggiore padronanza e sicurezza il gioco. Nel secondo tempo, arrivano tante occasioni per il raddoppio, ma Suzuki si traveste da supereroe. Doppia parata da urlo su Soulé e su Salah-Eddine, inchiodando nel secondo caso la palla sulla linea e mandandola sul palo. Poi altro intervento pregevole su Pellegrini. Sfiorano ancora la rete Soulè con un sinistro a giro e Shomurodov con un colpo di testa che non trova la porta. Pur nelle difficoltà derivanti dal giocare per un’ora in dieci contro undici, il Parma lotta e non esce mai dalla partita. Sohm per due volte in area ha la palla buona, ma non trova la porta. Sconfitta che lascia la squadra di Pecchia al terzultimo posto, la Roma prova a tenersi in scia con la zona europea della classifica

PARMA-ROMA 0-1 – 33′ Soulé

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter* 54; Atalanta 51; Lazio 46, Juventus* 43, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 37; Udinese 33; Torino 28, Genoa* 27; Como, Cagliari e Lecce 25; Verona 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia* 16; Monza 14

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Parma-Bologna 22 febbraio ore 15; Roma-Monza 24 febbraio ore 20.45