Addio Juve per andare all’Inter: scelta già fatta

Fari puntati sul big match tra Juventus e Inter. A tal proposito il sondaggio odierno di Calciomercato.it ruota proprio intorno alle due grandi rivali: il miglior colpo

Il piatto forte della 25esima giornata di Serie A si consumerà questa sera allo Stadium con il derby d’Italia tra Juventus e Inter che ha un peso specifico importante per entrambe le compagini, seppur con motivazioni di classifica differenti.

Lotta scudetto per i nerazzurri di Simone Inzaghi che puntano ad approfittare del mezzo passo falso del Napoli, mentre i bianconeri hanno bisogno di un successo contro una big sia per la rincorsa Champions che per dare ulteriore morale all’ambiente. Come al solito sarà quindi una super sfida ricchissima di contenuto, spettacolo e potenziali polemiche per una rivalità che a distanza di anni continua ad essere più accesa che mai.

Inevitabilmente le sorti del match passeranno anche dalla serata di alcuni singoli, che potranno con le loro giocate spostare l’equilibrio di uno Juventus-Inter tutto da seguire.

Juventus-Inter, Yildiz il migliore acquisto dai rivali: i tifosi hanno scelto

Juventus e Inter, grandissime rivali in campo, hanno qualche volta anche intrecciato i propri destini in sede di calciomercato, tra potenziali obiettivi comuni, trattative saltate e cambi di maglia inaspettati.

A tal proposito il sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it su X ruota intorno a quale sarebbe il potenziale migliore acquisto dalla squadra rivale.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨È il giorno di #JuventusInter: quale sarebbe il migliore acquisto dai rivali per l’altra squadra?#JuveInter 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 16, 2025

Con il 34,4% di voti a vincere è Kenan Yildiz con un cambio di maglia eventuale dalla Juventus all’Inter. Il fantasista turco all’andata fece faville subentrando nella ripresa con la sua qualità e secondo i tifosi su X sarebbe l’uomo giusto per dare imprevedibilità all’attacco meneghino.

Alle sue spalle si colloca col 28,1% Barella dall’Inter alla Juve, mentre chiudono il quadro i cambi di casacca di Marcus Thuram ed infine Dusan Vlahovic.