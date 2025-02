Vogliono Leao a tutti i costi: lo scambio che convince il Milan

Il portoghese può lasciare la Serie A in estate: spunta lo scambio che accontenterebbe anche la formazione rossonera

Decisivo contro l’Empoli sabato pomeriggio. Decisivo stasera contro il Verona: Rafa Leao è stato mandato in campo da Conceicao soltanto a partita in corso, ma è riuscito a fare la differenza.

Non una cosa che succede sempre con il numero 10 del Milan: anche il nuovo allenatore dei rossoneri, come faceva anche Fonseca ha rimarcato la necessità per Leao di uscire dalla sua comfort zone ed iniziare a dare il suo contributo anche in fase difensiva. Più spirito di sacrificio e più copertura, per fare il definitivo salto di qualità: questo servirebbe al portoghese che comunque, con le sue accelerazioni e i suoi dribbling, riesce a indirizzare i match quando è in giornata.

Anche per questo il suo nome fa gola anche a qualche big europea, come il Barcellona che da tempo lo segue. Il club catalano, stando a quanto riportato da ‘elnacional.es’, vorrebbe Leao la prossima estate, ma deve fare i conti con la situazione finanziaria e l’impossibilità di arrivare a spendere certe cifre. Ecco allora che potrebbe nascere l’idea di uno scambio, con un giocatore che in passato è stato accostato anche alla Juventus e che piace anche al Milan.

Calciomercato Milan, Leao al Barcellona: lo scambio può funzionare

Il calciatore del Barcellona che potrebbe convincere il Milan a dire sì allo scambio con Leao è Ferran Torres.

Lo spagnolo è un nome che ritorna di frequente in orbita rossonera. Negli ultimi tempi il rendimento è lievitato notevolmente come dimostrano i tre gol messi a segno in Coppa del Re contro il Valencia giovedì scorso. Sono 10 le reti stagionali per Ferran Torres che è riuscito a conquistare Flick.

Allora cessione impossibile? Non proprio. Pur di arrivare a Leao e consapevoli che la situazione finanziaria non consente investimenti importanti come servirebbe per il portoghese, a Barcellona sarebbero pronti a sacrificare Ferran Torres. Un nome che potrebbe trovare il gradimento del Milan e portare così al clamoroso scambio. Un affare non semplice, ma neanche impossibile.